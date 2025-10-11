Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Baykar ve MKE fabrika kuruyor! Savunma sanayiinin yeni üretim üssü Karadeniz'de

Baykar ve MKE fabrika kuruyor! Savunma sanayiinin yeni üretim üssü Karadeniz'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Baykar ve MKE fabrika kuruyor! Savunma sanayiinin yeni üretim üssü Karadeniz&#039;de
Savunma Sanayi, MKE, Baykar, Samsun, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karadeniz'in önemli kentlerinden Samsun, Türk savunma sanayiinin üretim merkezi olma konumuna doğru gidiyor. Savunma sanayiinin öncü firmaları arasında yer alan MKE ve Baykar, kente milyarlarca liralık üretim üssü kuracak. Söz konusu yatırımları değerlendiren Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Bu gelişmeler şehrimizde yüksek teknoloji ve katma değerli üretim altyapısını güçlendirirken, istihdam ve ihracat rakamlarımızı da daha yukarılara taşıyacaktır" dedi.

Türk savunma sanayisinin iki güçlü markası MKE ve Baykar, Samsun’da milyarlarca liralık yatırımla üretim üssü kuruyor. Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Kuzey'in üretim merkezi" haline gelen Samsun’da, sanayi ve üretim alanında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Tavlı, "Bir taraftan yerli ve yabancı yatırımcılara her türlü altyapı ve destek hizmetinin kesintisiz, kaliteli ve hızlı biçimde sunulması için çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan yer tahsisi yapılan firmalarımızın inşaatları ilerliyor. Yeni organize sanayi bölgemizde otomotiv ve savunma sanayii firmaları için yerler ayrılmış durumda" dedi. 

Baykar ve MKE fabrika kuruyor! Savunma sanayiinin yeni üretim üssü Karadeniz'de - 1. Resim

MKE'DEN 2 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Samsun’da 2 milyar TL yatırım değeriyle hayata geçirdiği üretim üssüne değinen Vali Tavlı, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerin yerli imkânlarla üretileceği MKE Samsun Üretim Kampüsü’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Bu proje, Samsun’un savunma sanayiinde güçlü bir merkez haline gelmesine büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Baykar ve MKE fabrika kuruyor! Savunma sanayiinin yeni üretim üssü Karadeniz'de - 2. Resim

BAYKAR'DAN SAMSUN'A ÜRETİM ÜSSÜ 

Vali Tavlı, Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın Samsun’a yapacağı yatırımın da stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, "Müjdesi ağustos ayında kamuoyuyla paylaşılan Baykar’ın 400 dönümlük özel endüstri bölgesinde kuracağı yeni üretim üssü, sadece Samsun’un değil, Türkiye’nin teknolojik üretim kapasitesine de büyük ivme kazandıracaktır. Bu yatırımın şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Baykar ve MKE fabrika kuruyor! Savunma sanayiinin yeni üretim üssü Karadeniz'de - 3. Resim

"YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİYLE İSTİHDAM VE İHRACAT ARTACAK"

Organize sanayi bölgelerinde inşaatların hız kesmeden sürdüğünü belirten Tavlı, "Altyapı ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı ilerlerken, birçok yatırımcımız fabrika kurulumlarını tamamladı, bir kısmı üretime geçti. Bu gelişmeler şehrimizde yüksek teknoloji ve katma değerli üretim altyapısını güçlendirirken, istihdam ve ihracat rakamlarımızı da daha yukarılara taşıyacaktır" diye konuştu.

Baykar ve MKE fabrika kuruyor! Savunma sanayiinin yeni üretim üssü Karadeniz'de - 4. Resim

"YATIRIMCILARIMIZI BAŞ TACI ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Samsun’un yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edeceğini ifade eden Tavlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fedakârca çalışan, Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran ihracatçılarımız başta olmak üzere, ülkemizin ve şehrimizin potansiyeline inanan, güvenen, taş üstüne taş koyan her teşebbüsü Samsunumuzda baş tacı etmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, daha üretken, daha rekabetçi, ekonomisiyle, teknolojisiyle ve insan kaynağıyla örnek gösterilen bir Samsun’u hep birlikte azimle, inançla ve kararlılıkla inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

11 Ekim Ankara su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Çankaya, Keçiören, Beypazarı su kesintisi saatleri....Trump ve Zelenskiy arasında kritik görüşme!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yusufeli Barajı'ndan ekonomiye dev katkı! 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor - EkonomiYusufeli Barajı'ndan ekonomiye dev katkı!Tüketiciler Birliğinden "elektrikli araç poliçelerindeki menzillere dikkat edin" uyarısı - EkonomiTüketiciler Birliğinden "elektrikli araç poliçelerindeki menzillere dikkat edin" uyarısıTrump'ın Çin hamlesi piyasaları alt üst etti! Bitcoin'de büyük çöküş - EkonomiBitcoin'de büyük çöküşTarih belli oldu! AJet, Ankara'dan Bağdat'a direkt seferlere başlıyor - EkonomiAJet, Ankara'dan Bağdat'a direkt seferlere başlıyorTürkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek kemer barajı! 1,4 milyon hanenin elektriğini karşıladı - EkonomiBinlerce hanenin ihtiyacı buradan karşılandıEPDK'nın kararı Resmi Gazete'de! Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem - EkonomiAkaryakıt istasyonlarında yeni dönem
Sonraki Haber Yükleniyor...