EPDK'nın kararı Resmi Gazete'de! Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikle birlikte akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarıyla ilgili kafa karışıklığına da son verildi. İşte yeni düzenlemenin detayları...

TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİ...

Petrol piyasasına ilişkin mevzuatta yer alan bazı ifadeler güncellenirken, "Yeni Türk Lirası" ibaresi "Türk Lirası" olarak değiştirildi.

Yeni düzenleme kapsamında, tarife değişiklikleri bir takvim yılında en fazla iki defa lisans sahibinin başvurusu üzerine veya Kurul kararıyla onaylanacak. Söz konusu değişiklikler onayla belirtilen tarihte yürürlüğe girecek. Başvurular ekonomik göstergeler ve emsal tarifeler çerçevesinde değerlendirilecek ve onaylı tarifelerin herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanacak.

Ayrıca, bildirime tabi tarifeler, Kurumun internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren uygulamaya girecek, değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanacak ve onay gerektirmeyecek.

TABELALARDA FARKLI FİYAT OLMAYACAK

EPDK, fiyat listelerinin değiştirilmesine ilişkin usulleri de netleştirdi. Buna göre, fiyat listeleri Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirilecek ve bildirimin yapıldığı günü izleyen günden itibaren yürürlüğe girecek.

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklik, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat ilan panolarına ilişkin oldu. Artık birden fazla ilan panosu bulunan istasyonlarda panolarda yer alan akaryakıt ismi, fiyat bilgisi, yazım şekli ve görsellerin birbiriyle uyumlu olması zorunlu olacak ve farklı fiyat gösterimine izin verilmeyecek.

Geçici maddeye göre, ilan panolarındaki aykırı uygulamalara 31 Aralık 2025'e kadar son verilecek. Bu tarihe kadar istasyonların panolarını düzenlemeleri gerekecek. Yeni düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak.

LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun LPG Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, LPG piyasasında fiyatlandırma, tarife ilanları ve fiyat değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Buna göre, lisans sahipleri bir takvim yılı içinde en fazla iki kez tarife değişikliği talebinde bulunabilecek.

Tarife değişikliği başvuruları, Kurumun internet sitesi üzerinden yapılacak. EPDK, başvuruları ekonomik göstergeler ve emsal tarifeler çerçevesinde değerlendirerek Kurul kararıyla onaylayacak. Onaylanan tarifeler belirtilen tarihte yürürlüğe girecek ve değiştirilinceye kadar uygulanmaya devam edilecek.

Bildirime tabi tarifeler ise internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak. Bu tür tarifeler için onay gerekmeyecek, ancak rekabeti bozucu veya kapasiteyi sınırlayıcı hükümler içermesi halinde başvurular reddedilecek.

Düzenlemeyle, depolama lisansı sahibi şirketlere de yeni bir yükümlülük getirildi. Bu şirketler, 1 Aralık 2025'e kadar Kurumun yayımladığı tip tarife dokümanına uygun tekliflerini EPDK'ye sunmak zorunda olacak. Tekliflerin onaylanmaması durumunda tarifeler Kurul tarafından resen belirlenecek.