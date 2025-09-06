Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > EPDK 15 şirkete lisans verdi

EPDK 15 şirkete lisans verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
EPDK 15 şirkete lisans verdi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 15 şirkete lisans verdi, 3 şirketin lisansını sonlandırdı, bir şirketin lisansını iptal etti.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 9 lisans yeniden verildi, bu piyasada eskinin devamı niteliğinde 4 şirkete ikisi yeni olacak şekilde üretim lisansı sağlandı. LPG piyasasında da depolama ve dağıtıcı olmak üzere iki lisans verildi.

Elektrik piyasasında 3 şirketin lisansı sonlandırıldı, bir şirketin lisansı iptal edildi.

Petrol piyasasında bir şirketin ihrakiye teslimi lisansı ile LPG piyasasında bir şirketin LPG dağıtıcı lisans süresi uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
ATM'lerde kriz büyüyor! Kısıtlama sonrası giden eli boş dönüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ATM'lerde kriz büyüyor! Kısıtlama sonrası giden eli boş dönüyor - EkonomiATM'lerde 'küçük nakit' kriziBeyannameler için verilen maktu damga vergisi yüzde 50 arttırıldı - EkonomiVergide yüzde 50 artış!Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı! Parasını yatıran servetine servet kattı - Ekonomiİşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracıOns zirvede, dikkatler merkez bankalarında! Çin neden altın biriktiriyor? - EkonomiOns zirvede, dikkatler merkez bankalarında!BİST 100 bu hafta %-4,95 geriledi! İşte pozitif ayrışan sektör ve hisseler!  - Ekonomiİşte pozitif ayrışan sektör ve hisseler! Kantin fiyatlarına ilk dönem zammı yok! “Amacımız öğrencileri korumak” - EkonomiKantin fiyatlarına ilk dönem zammı yok
Sonraki Haber Yükleniyor...