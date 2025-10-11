Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 11 Ekim Ankara su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Çankaya, Keçiören, Beypazarı su kesintisi saatleri....

11 Ekim Ankara su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Çankaya, Keçiören, Beypazarı su kesintisi saatleri....

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
11 Ekim Ankara su kesintisi! Ankara&#039;da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Çankaya, Keçiören, Beypazarı su kesintisi saatleri....
Polatlı, Çankaya, Keçiören, Beypazarı, Kuraklık, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da bir süredir etkili olan su kesintisi sürüyor. Kuraklık, barajlardaki azalan su seviyeleri ve süren bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 11 Ekim 2025 Cumartesi günü, Polatlı, Çankaya, Keçiören, Beypazar gibi ilçelerde su kesintisi yaşanıyor.

Ankara'da sı zamanlarda üst üste yaşanan su kesintileri 11 Ekimde'de devam ediyor. Kuraklık, azalan baraj su seviteleri ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su verilmiyor. ASKİ ekipleri ise arızaları gidermek için yoğun bir çaba harcıyor.

Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Polatlı, Çankaya, Keçiören, Beypazarı su kesintisi saatleri....

11 Ekim Ankara su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Çankaya, Keçiören, Beypazarı su kesintisi saatleri.... - 1. Resim

11 EKİM CUMARTESİ ANKARA SU KESİNTİSİ

Bugün Ankara'nın Polatlı, Pursaklar, Beypazarı, Mamak, Çankaya ve Keçiöre'de su kesintisi yaşanıyor.  Kısa süre içinde suların gelmesi bekleniyor.

POLATLI

Arıza Tarihi: 11.10.2025 09:15:00
Tamir Tarihi: 11.10.2025 19:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Bağlarbaşı Cad. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Şehitlik mah bir bölümü.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 11.10.2025 11:30:00
Tamir Tarihi: 11.10.2025 16:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Hızır Sokak içerisinde oluşan arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kısmı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.10.2025 11:45:00
Tamir Tarihi: 11.10.2025 14:00:00
Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Gül Sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır ( VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ)
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Gül Sokak Ve civarı

POLATLI

Arıza Tarihi: 11.10.2025 12:00:00
Tamir Tarihi: 11.10.2025 17:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi Menekşe Cad. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Zafer mah, cumhuriyet mah bir bölümü,

MAMAK

Arıza Tarihi: 11.10.2025 12:25:00
Tamir Tarihi: 11.10.2025 20:00:00
Detay: Şahintepe Mahallesi P15 Pompa İstasyonunda oluşan enerji kesintisinden dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Tuzluçayır,Şahintepe,Şirintepe,Fahrikörütük,Mutlu,Kutlu,General Zeki Doğan,Ege,Cengizhan,Duralialıç,Akşemsettin,Boğaziçi,Zirvekent,Peyamisefa,KartaltepeiMehtap,Çağlayan,Misket Mahalleleri ile Çankaya ilçesi yakupapdal köyü etkilenmektedir.

POLATLI

Arıza Tarihi: 11.10.2025 12:35:00
Tamir Tarihi: 11.10.2025 17:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Cevizli Sok. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Şentepe Mah Bağ evleri.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 11.10.2025 14:50:00
Tamir Tarihi: 11.10.2025 19:00:00
Detay: Çankaya İlçesi Yakupabdal Mahallesi Hikmet Ayberk Cami yanında oluşan 200’lük içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Yakupabdal Mahallesi üst kotları

MAMAK

Arıza Tarihi: 11.10.2025 15:15:00
Tamir Tarihi: 11.10.2025 19:00:00
Detay: Harman Mahallesi Ahmet Akbaş caddesi no.220 önünde oluşan Q100 lük Duktil boru arızası dan dolayı dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: Harman ve Hürel mahallerin üst kotları etkilenmektedir.

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 11.10.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 11.10.2025 17:00:00
Detay: Keçiören basınevleri mahallesi gülhane caddesinde yağmur suyu imalat çalışması devam etmekte olduğundan çalışma güzargahın da bulunan Q 200 lük şebeke hattında su kesintisi yapılacaktır anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Basınevleri ve Karargahtepe Mahallelerinin alt kotları ve civarı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avrupa’ya seyahat edecekler dikkat! Dijital sınır kontrolü geliyorBaykar ve MKE fabrika kuruyor! Savunma sanayiinin yeni üretim üssü Karadeniz'de
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İspanya - Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Haberlerİspanya - Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?Sürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı - HaberlerSürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı11 Ekim 2025 maç programı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? Milli maç bugün mü? - Haberler11 Ekim 2025 maç programı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? Milli maç bugün mü?Güller ve Günahlar Kader'i kimdir? Minik yıldızı Yade Arayıcı'nın hayatı gündemde - HaberlerGüller ve Günahlar Kader'i kimdir? Minik yıldızı Yade Arayıcı'nın hayatı gündemdeAynadaki Yabancı bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 11 Ekim ATV yayın akışı - HaberlerAynadaki Yabancı bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 11 Ekim ATV yayın akışıMilli maç ne zaman, hangi kanalda? Bulgaristan - Türkiye maçı için nefesler tutuldu - HaberlerMilli maç ne zaman, hangi kanalda? Bulgaristan - Türkiye maçı için nefesler tutuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...