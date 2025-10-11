11 Ekim Ankara su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Çankaya, Keçiören, Beypazarı su kesintisi saatleri....

Ankara'da sı zamanlarda üst üste yaşanan su kesintileri 11 Ekimde'de devam ediyor. Kuraklık, azalan baraj su seviteleri ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su verilmiyor. ASKİ ekipleri ise arızaları gidermek için yoğun bir çaba harcıyor.

Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Polatlı, Çankaya, Keçiören, Beypazarı su kesintisi saatleri....

11 EKİM CUMARTESİ ANKARA SU KESİNTİSİ

Bugün Ankara'nın Polatlı, Pursaklar, Beypazarı, Mamak, Çankaya ve Keçiöre'de su kesintisi yaşanıyor. Kısa süre içinde suların gelmesi bekleniyor.

POLATLI

Arıza Tarihi: 11.10.2025 09:15:00

Tamir Tarihi: 11.10.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Bağlarbaşı Cad. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik mah bir bölümü.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 11.10.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 11.10.2025 16:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Hızır Sokak içerisinde oluşan arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kısmı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.10.2025 11:45:00

Tamir Tarihi: 11.10.2025 14:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Gül Sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır ( VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ)

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Gül Sokak Ve civarı

POLATLI

Arıza Tarihi: 11.10.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 11.10.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi Menekşe Cad. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Zafer mah, cumhuriyet mah bir bölümü,

MAMAK

Arıza Tarihi: 11.10.2025 12:25:00

Tamir Tarihi: 11.10.2025 20:00:00

Detay: Şahintepe Mahallesi P15 Pompa İstasyonunda oluşan enerji kesintisinden dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tuzluçayır,Şahintepe,Şirintepe,Fahrikörütük,Mutlu,Kutlu,General Zeki Doğan,Ege,Cengizhan,Duralialıç,Akşemsettin,Boğaziçi,Zirvekent,Peyamisefa,KartaltepeiMehtap,Çağlayan,Misket Mahalleleri ile Çankaya ilçesi yakupapdal köyü etkilenmektedir.

POLATLI

Arıza Tarihi: 11.10.2025 12:35:00

Tamir Tarihi: 11.10.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Cevizli Sok. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mah Bağ evleri.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 11.10.2025 14:50:00

Tamir Tarihi: 11.10.2025 19:00:00

Detay: Çankaya İlçesi Yakupabdal Mahallesi Hikmet Ayberk Cami yanında oluşan 200’lük içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yakupabdal Mahallesi üst kotları

MAMAK

Arıza Tarihi: 11.10.2025 15:15:00

Tamir Tarihi: 11.10.2025 19:00:00

Detay: Harman Mahallesi Ahmet Akbaş caddesi no.220 önünde oluşan Q100 lük Duktil boru arızası dan dolayı dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Harman ve Hürel mahallerin üst kotları etkilenmektedir.

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 11.10.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 11.10.2025 17:00:00

Detay: Keçiören basınevleri mahallesi gülhane caddesinde yağmur suyu imalat çalışması devam etmekte olduğundan çalışma güzargahın da bulunan Q 200 lük şebeke hattında su kesintisi yapılacaktır anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Basınevleri ve Karargahtepe Mahallelerinin alt kotları ve civarı