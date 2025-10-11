Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güller ve Günahlar Kader'i kimdir? Minik yıldızı Yade Arayıcı'nın hayatı gündemde

Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'ın minik yıldızı Kader'i dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Peki, Güller ve Günahlar Kader'i kimdir? İşte, Yade Arayıcı hakkında detaylı bilgiler...

Güller ve Günahkar dizisinin oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Cemre Baysel, Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi, Mina Akdin, Beren Gençalp ve Yade Arayıcı yer alıyor.

Doğal oyunculuğuyla öne çıkan minik yıldız Yade Arayıcı, Güller ve Günahkar dizisindeki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı. 

YADE ARAYICI KİMDİR?

Yade Arayıcı henüz 6 yaşındadır. Güller ve Günahlar dizisinde Kader karakterini oynan Arayıcı, kısa sürede ekranların sevilen çocuk oyuncularından biri olmayı başardı.

2017 yılında İstanbul’da doğan Arayıcı, oyunculuk kariyerine küçük yaşta reklam filmleri ve dizilerle başladı. Şu anda İstanbul Çocuk Ajansı bünyesinde kariyerini sürdürüyor.

Özellikle son dönemde adını duyurmayı başaran Yade Arayıcı, Kanal D ekranlarında yayınlanacak “Güller ve Günahlar” dizisiyle tanınırlığını arttırdı.

