Haberler > Haberler > Aynadaki Yabancı bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 11 Ekim ATV yayın akışı

Aynadaki Yabancı bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 11 Ekim ATV yayın akışı

- Güncelleme:
Aynadaki Yabancı bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 11 Ekim ATV yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun başrollerini paylaştığı yeni dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. ATv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? İşte, 11 Ekim ATV yayın akışı...

Oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar ve Sara Yılmaz isimlerin yer aldığı Aynadaki Yabancı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlamayacağı merak ediliyor.

Aynadaki Yabancı setinden ilk kareler - atv

AYNADAKİ YABANCI BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI? 

Aynadaki Yabancı dizisinin yeni bölümü bu akşam 20:00'da ATV'de yayınlanacaktır.

Aynadaki Yabancı bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 11 Ekim ATV yayın akışı - 2. Resim

11 EKİM 2025 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

04:30 Kardeşlerim

07:30 atv’de Hafta Sonu 

10:00 Aynadaki Yabancı 

13:00 Aşk ve Gözyaşı 

16:00 Aynadaki Yabancı 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Aynadaki Yabancı 

22:30 Aynadaki Yabancı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

