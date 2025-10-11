Aynadaki Yabancı bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 11 Ekim ATV yayın akışı
Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun başrollerini paylaştığı yeni dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. ATv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? İşte, 11 Ekim ATV yayın akışı...
Oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar ve Sara Yılmaz isimlerin yer aldığı Aynadaki Yabancı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlamayacağı merak ediliyor.
AYNADAKİ YABANCI BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?
Aynadaki Yabancı dizisinin yeni bölümü bu akşam 20:00'da ATV'de yayınlanacaktır.
11 EKİM 2025 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
04:30 Kardeşlerim
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Aynadaki Yabancı
13:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Aynadaki Yabancı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
22:30 Aynadaki Yabancı
