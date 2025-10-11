MasterChef kim elendi? 10 Ekim 2025 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
MasterChef 2025’te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10 Ekim 2025 MasterChef Cuma gecesi MasterChef'e veda eden isim belli oldu. Lezzetli tatların ön planda tutulduğu gecede, şeflerin kararının ne yönde olduğu merak edildi.
Dün akşam MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. Potadaki yarışmacılar, bir üst tura çıkabilmek adına tüm hünerlerini gösterdi.
Zorlu tarifler ve yüksek tempolu gecede izleyiciler, kimin MasterChef'ten gittiğini merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de bu hafta Mavi ve Kırmızı takım arasında rekabet kızıştı. Eleme potasında alıç ile en iyi tabağı Sezer hazırlarken Barış, Ayten, Sezer, İhsan, Sümeyye ve Aslı ise başarısız olarak eleme potasına girdi.
Ayrıca Sezer'in tabağı şefler tarafından 2025 sezonunun ilk kaşığına değer görüldü.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM KALDI?
MasterChef Türkiye'de 10 Ekim Cuma gecesi en başarısız tabak çıkararak yarışmaya veda eden isim İhsan oldu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin