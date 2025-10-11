Sahte altın ve imitasyona yeni tedbir! Valilik resmen açıkladı

Kütahya Valiliği, kentte son dönemde artış gösteren sahte altın ve takı dolandırıcılığına karşı önemli bir adım attı. Kütahya Valisi Musa Işın, sahte altın üretimine kesinlikle izin verilmeyeceğini, imitasyon takıların ise ancak 'demo' ya da 'imitasyon' ibaresiyle satışa sunulabileceğini açıkladı.

Valilik makamında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce, emniyet yetkilileri ve basın mensupları katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Işın, kent genelinde sahte altın ve takı üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kapsamlı bir mücadele başlattıklarını duyurdu.

"YAYGINLAŞMADAN ÖNLEM ALMAK İSTİYORUZ"

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda harekete geçtiklerini belirten Vali Işın, "Emniyetimiz bu konuda önceden detaylı bir rapor hazırladı. Biz de konu yaygınlaşmadan önlem almayı hedefledik. Son dönemde gerek internet üzerinden gerekse fiziki ortamlarda dolandırıcılık olaylarında ciddi artış var. Ne yazık ki ilimizde bu tür dolandırıcılık, diğer suç türlerinin önüne geçmiş durumda" dedi.

İMİTASYON TAKILARA ETİKET ZORUNLULUĞU

Vali Işın, sahte altın üretimine kesinlikle izin verilmeyeceğini, imitasyon takıların ise ancak bilgilendirici etiketlerle satışa sunulabileceğini belirtti. Işın, "İnsanlar bilinçli olarak imitasyon ürün almak istiyorsa bu kendi tercihleridir. Ancak bunların altın gibi gösterilerek satılması vatandaşlarımızı mağdur eder, haksız kazanca sebep olur. Biz kimsenin emeğinin boşa gitmesini istemiyoruz. Herkes alın teriyle kazansın" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK"

Kütahya’dan başlatılan bu uygulamanın ülke genelinde örnek teşkil etmesini dileyen Vali Işın, "Bu karar hem vatandaşlarımızı hem de kuyumcularımızı koruma amacı taşıyor. İnanıyorum ki bu uygulama Türkiye genelinde karşılık bulacak" dedi.

Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce de uygulamanın önemine dikkat çekerek, "Bu karar Türkiye'de bir ilk. Ancak imitasyon satışı tamamen yasaklandı şeklinde bir yanlış algı oluşmasın. Burada esas olan, ürünün ‘demo’ veya ‘sahtedir’ ibaresiyle açıkça belirtilmesi. Tüketici ne aldığını bilerek alsın istiyoruz" açıklamasında bulundu.