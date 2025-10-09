600 bin TL'lik altın 477 bin TL'ye düştü! Kuyumcunun cevabı olay oldu

Bozulan nişanının ardından kuyumcunun yolunu tutan bir kişi, 600 bin TL'ye aldığı altın takılarını bozdurmak istedi ancak kuyumcunun düşük alım fiyatı nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Son dönemde altın fiyatları rekor seviyelere çıkarken, bu durum altın alım-satımında dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Sosyal medyada viral olan bir videoda, nişanı bozulunca altınları bozdurmak isteyen bir damat, kuyumcudan aldığı teklife şaşkına döndü. Altınlarını satmak isteyen damada 477 bin TL teklif verildi. Kuyumcu, fiyat farkının sebebini açıkladı.

600 BİN TL'DEN 477 BİN TL'YE

Elindeki altınları kuyumcuya veren kişi hesaplama yapılmasını istedi. Söz konusu görüntülerde hesap çıkaran kuyumcu "Hesabını çıkartıyorum. Bilezikler, zincir, tül bilezik, iki alyans, bir pırlanta 477 bin TL toplam rakam tutuyor burada" ifadelerini kullandı.

Damat ise bunun üzerine "Gramajı yanlış gelen... Bir sıkıntı olmalı. Bursa'dan aldık bunları. Tanıdığımız bir yerden aldık. Hatta özellikle o bilezikler için fiyat sorduk. Ben bunlara 600 bin TL civarında bir para ödedim. Yani bu kadar büyük bir farkın nasıl oluştuğunu benim kafam almıyor. Zaten allak bullak kafamız şu anda" dedi.

"BİZ BUNLARI BU FİYATA SATMIYORUZ"

Kuyumcu "Mesela pırlantayı kaça almıştınız?" diye sorunca damat "Ben pırlantayı 40 bin TL'ye aldım" dedi. Bunun üzerine kuyumcudan "0.30 karat için pırlanta özellikleri ne olursa olsun 40 bin TL fazla. Bunu öncelikle söyleyeyim" şeklinde cevap geldi.

Kuyumcu zincirin kaça alındığını sorunca "11 gram 52 bin 500 TL fazla. Yani net olarak bunu söyleyebilirim. Bu arada hani amacım hiçbir kuyumcuyu küçük düşürmek ya da hiçbir kuyumcunun fiyatıyla alakalı bir yorumum değil. Müşteriyle yine biz muhatap oluyoruz bu konuda. Neden bu kadar düşüyor diye. Biz bunları bu fiyata satmıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim. Bendeki daha uygun demiyorum. Bu farkın nedeni oradan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

"ALDIĞINIZ YERDEN BİLE YÜKSEK VERMİŞİZ ASLINDA"

Bunun üzerine damat, Bursa'daki yere telefon açıp ne kadara satın alacağını öğrendi ve "Ona göre bir yol yordam belirleyelim" dedi. Ardından damat "Abi, aradık. 411 bin TL diyor" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine kuyumcu "Bize hafiften kızdınız, gördüğünüz üzere aldığınız yerden bile yüksek vermişiz aslında. Biz burada sizinle muhatabız ve biz kendimizi burada size ifade etmeye çalışıyoruz. Bunun nedeni tamamıyla aldığınız fiyatla alakalı" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

