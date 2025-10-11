Baba sözü dinlemeyen evlatlar milyonlarca liradan oldular: Mirası çocuklarına değil köyüne bıraktı

Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Ozancık köyünde ikamet eden 7 çocuk babası Ahmet Köse, 16 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başladı. Son çocuğunun da 4 yıl önce evden ayrılmasıyla tamamen tek başına kalan Köse, tek kaldı.

Çocukları farklı şehirlere yerleşip kendi hayatlarını kurarken, Köse onların tekrar köye dönüp yanında kalmasını istedi. Ancak bu isteği karşılık bulmayınca, çocuklarına bırakmayı düşündüğü mal varlığını satıp hayır işlerine yönelme kararı aldı.

5 MİLYON LİRAYA CAMİ YAPTIRDI

Köse, evlatlarının karşı çıkmasına rağmen köydeki yaklaşık 200 dönümü bulan arazisinin 170 dönümünü satarak elde ettiği 5 milyon lirayla cami yaptırdı. Köse kalan 30 dönümlük arsayı da satarak cami bakımı için harcamayı planlıyor.

Gençliğinde inşaatlarda çalıştığını, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağladığını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 yıldır tek başıma yaşıyorum. Çocuklarım yanımdan gitti. Hepsinin bir işi var. Ben yalnız kaldım. Çocuklarıma 'yanımdan gitmeyin' diye çok söyledim ama kimse beni dinlemedi. 'Gelin yanımda durun, malım sizin' dedim kimse gelmedi. Ben öldükten sonra çocuklarım arsaları satacaktı, sağlığımda ben sattım. Sattığım arsaları hep kendim almıştım, bana miras kalmamıştı. Arsaların neredeyse hepsini cami inşaatı için sattım."

Köse, torunlarına da yanında kalmayı teklif ettiğini, karşılığında ev vereceğini taahhüt ettiğini ancak hiçbirinin kabul etmediğini anlattı.

BİR DE ÇEŞME YAPTIRACAK...

Çocuklarının satışa karşı çıktığını ancak onları dinlemediğini dile getiren Köse, "Ben ölünce satıp malı çocuklarım yiyecekti, ben de ölmeden önce sattım hayrımı yaptım. Bir de çeşme yaptıracağım inşallah." diye konuştu.

Köse, cami yaptırmak için tarlaları satışa çıkarınca arazilerin çok kıymetlendiğini, bu duruma kendisinin bile şaşırdığını belirtti.

Cami, lojman ve şadırvan için 5 milyon liradan fazla para harcadığını dile getiren Köse, "Caminin avlusuna taş döşeteceğim, ısıtması, minaresi ve elektrik işleri var. 30 dönüm tarlamı da bu eksikler için satacağım. Eksikler için hesaplamalarıma göre 3 milyon lira daha harcayacağım." ifadelerini kullandı.