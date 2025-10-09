Neymar öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Brezilyalı yıldızın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı

Futbol hayatını Brezilya'nın Seria A ekiplerinden Santos'ta sürdüren Neymar hakında sosyal medyada "öldü" iddiaları gündeme bomba gündeme geldi.

Neslinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen yıldız futbolcu, top sürme, oyun kurma, bitiricilik ve üstün becerileri ile biliniyor. Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan iddiaların ardından, futbolseverler "Neymar öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?" sorusuna cevap aramaya başladı.

NEYMAR ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Neymar yaşıyor, öldüğüne dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Neymar ölmemiştir.

2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak Brezilya futbol tarihinde önemli bir yer edinen Neymar, sol kanat mevkisinde oynamaktadır.

NEYMAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Üç farklı kulüpte en az 100 gol atan nadir futbolculardan biri olup, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Brezilyalı futbolcu ve Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusudur.

Sağlık durumu açısından ise Santos'taki kariyerine devam ederken sakatlık problemi ile mücadele ediyor.