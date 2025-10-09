Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Neymar öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Brezilyalı yıldızın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı

Neymar öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Brezilyalı yıldızın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Neymar öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Brezilyalı yıldızın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı
Neymar, Futbol, Brezilya, Sağlık Durumu, Santos, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada hızla yayaın "Neymar öldü" iddiaları kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Brezilyalı yıldız futbolcunun sağlık durumuna ilişkin paylaşımlar milyonlarca etkileşim alırken, iddiaların doğruluğu merak konusu haline geldi. Sol kanat mevkisinde oynayan Brezilyalı yıldızın akıbeti merak konusu oldu.

Futbol hayatını Brezilya'nın Seria A ekiplerinden Santos'ta sürdüren Neymar hakında sosyal medyada "öldü" iddiaları gündeme bomba gündeme geldi.

Neslinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen yıldız futbolcu, top sürme, oyun kurma, bitiricilik ve üstün becerileri ile biliniyor. Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan iddiaların ardından, futbolseverler "Neymar öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Neymar öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Brezilyalı yıldızın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı - 1. Resim

NEYMAR ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Neymar yaşıyor,  öldüğüne dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Neymar ölmemiştir. 

2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak Brezilya futbol tarihinde önemli bir yer edinen Neymar, sol kanat mevkisinde oynamaktadır.

Neymar öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Brezilyalı yıldızın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı - 2. Resim

NEYMAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Üç farklı kulüpte en az 100 gol atan nadir futbolculardan biri olup, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Brezilyalı futbolcu ve Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusudur.

Sağlık durumu açısından ise Santos'taki kariyerine devam ederken sakatlık problemi ile mücadele ediyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kapı kapı gezip vatandaşı uyardılar! "Gördüğünüz yerde sakın dokunmayın"Merkez Bankası rezervleri 186,2 milyar dolarla rekor kırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Enes Batur Youtube kanalını kapattı mı, neden? 16 milyon abonesi bulunuyordu! - HaberlerEnes Batur Youtube kanalını kapattı mı, neden? 16 milyon abonesi bulunuyordu!HMGS ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi duyurusu araştırılıyor - HaberlerHMGS ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi duyurusu araştırılıyorSolo Leveling 3. sezon ne zaman çıkacak? Dönemin en çok dikkat çeken animelerinden biri oldu - HaberlerSolo Leveling 3. sezon ne zaman çıkacak? Dönemin en çok dikkat çeken animelerinden biri olduLaszlo Krasznahorkai eserleri neler, kimdir? 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı - HaberlerLaszlo Krasznahorkai eserleri neler, kimdir? 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandıMeteoroloji uyardı! Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor? - HaberlerMeteoroloji uyardı! Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor?Mahsun J 2. sezon 10. bölüm ne zaman? Mahsun J.'nin yeni bölümleri için geri sayım başladı - HaberlerMahsun J 2. sezon 10. bölüm ne zaman? Mahsun J.'nin yeni bölümleri için geri sayım başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...