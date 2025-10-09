Mahsun J 2. sezon 10. bölüm ne zaman? Mahsun J.'nin yeni bölümleri için geri sayım başladı

GAİN'in popüler dizisi Mahsun J, yeni bölümleriyle gündemdeki yerini koruyor. Mahsun Karaca'nın başrolde olduğu ve her bölümüyle dikkatlerini üzerine çeken dizi, 26 Eylül 2025'te yayımlanan final bölümüyle 2.sezonunu noktaladı.

İzleyiciler, "Mahsun J 2. sezon 10. bölüm ne zaman?" sorusuna cevap aramaya başladı.

MAHSUN J 2. SEZON 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

Mahsun J 2.sezon 10.bölümü 10 Ekim Cuma günü GAİN platformu üzerinden yayınlanacaktır. Farklı hikayesi ve güçlü karakteriyle öne çıkan Mahsun J, ilk iki sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitledi.

İkinci sezon finalinin ardından dizinin devam edip etmeyeceği sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Dizinin sevenleri, Mahsın J'nin üçüncü sezon için sabırsızlıkla beklemeye başladı. Resmi tarih açıklanmadığı için belirsizlik devam ediyor. Mahsun J’nin üçüncü sezonunun 2026 yılında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

MAHSUN J DİZİSİ OYUNCU KADROSU

"Mahsun J" dizisinde rol alan bazı oyuncular şunlardır:

Mahsun Karaca – Mahsun

Eda Akalın – Leyla

Mehtap Özdemir – Deniz

Engin Yüksel – Davut

Tuğçe Yolcu – Bahar

Yosi Mizrahi – Ateş

Ömer Özdemir – Burak

Murat Onur Öner – Sarı

Ece Irtem – Nükhet

Fikret Urucu – Rambo

Enis Gökdemir – Enis / Flütçü

Ayça Damgacı – Sultan

Serhat Kurtay – Coşkun