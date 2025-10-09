Mahsun J 2. sezon 10. bölüm ne zaman? Mahsun J.'nin yeni bölümleri için geri sayım başladı
GAİN platformunun büyük bir ilgiyle takip yapımlarından Mahsun J, 2.sezon 10.bölümüne dair yayın tarihi merak konusu oldu. Başrolünde Mahsun Karaca'nın yer aldığı ve her bölümüyle sosyal medyada ses getiren dizinin yeni bölümü için izleyiciler nefeslerini tuttu.
GAİN'in popüler dizisi Mahsun J, yeni bölümleriyle gündemdeki yerini koruyor. Mahsun Karaca'nın başrolde olduğu ve her bölümüyle dikkatlerini üzerine çeken dizi, 26 Eylül 2025'te yayımlanan final bölümüyle 2.sezonunu noktaladı.
İzleyiciler, "Mahsun J 2. sezon 10. bölüm ne zaman?" sorusuna cevap aramaya başladı.
MAHSUN J 2. SEZON 10. BÖLÜM NE ZAMAN?
Mahsun J 2.sezon 10.bölümü 10 Ekim Cuma günü GAİN platformu üzerinden yayınlanacaktır. Farklı hikayesi ve güçlü karakteriyle öne çıkan Mahsun J, ilk iki sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitledi.
İkinci sezon finalinin ardından dizinin devam edip etmeyeceği sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Dizinin sevenleri, Mahsın J'nin üçüncü sezon için sabırsızlıkla beklemeye başladı. Resmi tarih açıklanmadığı için belirsizlik devam ediyor. Mahsun J’nin üçüncü sezonunun 2026 yılında yayınlanacağı tahmin ediliyor.
MAHSUN J DİZİSİ OYUNCU KADROSU
"Mahsun J" dizisinde rol alan bazı oyuncular şunlardır:
- Mahsun Karaca – Mahsun
- Eda Akalın – Leyla
- Mehtap Özdemir – Deniz
- Engin Yüksel – Davut
- Tuğçe Yolcu – Bahar
- Yosi Mizrahi – Ateş
- Ömer Özdemir – Burak
- Murat Onur Öner – Sarı
- Ece Irtem – Nükhet
- Fikret Urucu – Rambo
- Enis Gökdemir – Enis / Flütçü
- Ayça Damgacı – Sultan
- Serhat Kurtay – Coşkun
- Ayşegül Cengiz – Zerrin
- Burak Güneş – Sarp
- Banu Fotocan – Zuhal
- Buket Dereoğlu – Ahsen
- Billur Melis Koç – Hilal
- Ebru Karanfilci – Nergis
- Bilal Solum – Simitçi / Yaralı Adam
- İpek Türktan – Sündüz
- Günce Mutlu – Asuman
- Emine Sarıkaya – Hanzade
- Özcan Varaylı – Payidar