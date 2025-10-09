Papağandan kirpiye... Bu evden tam 206 hayvan çıktı, ekipler neye uğradığını şaşırdı

ABD’nin New York eyaletinde Samantha Boyd isimli kadının evine baskın yapıldı. Evden çıkan 200’den fazla hayvanı gören ekipler şaşkına dönerken, 95 yaşındaki bir kadının da sağlıksız koşullar altında aynı ortamda yaşadığı tespit edildi.

İKİ FARKLI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 57 yaşındaki kadına hayvanlara zulüm ve bir yaşlının hayatını tehlikeye atmaktan iki farklı suçlama yöneltildi.

HOROZDAN SİNCABA... BU EVDE OLMAYAN HAYVAN YOK

Yetkililer evin içinde tam 206 hayvan buldu. Bunlar arasında horozlar, sincaplar, tavşanlar, güvercinler, ördekler, papağanlar, kirpiler, köpekler, kediler ve hindiler olduğu bildirildi. Hayvanlar kirli, dışkı dolu kafeslerde tutuluyordu ve su ile yiyecek kapları da kötü durumdaydı. Kirden dolayı ev, böcek ve örümceklerle doluydu. Bazı alanlar çöpler nedeniyle girilemez durumdaydı.

Kadının sertifikalı yaban hayatı rehabilitasyon uzmanı olduğu bildirilirken evden çıkan hayvanların sahiplendirileceği belirtildi. 57 yaşındaki Boyd ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.