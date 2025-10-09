Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > ABD'de dehşet evi! Karısı ve kayınvalidesinin boğazını keserek öldürdü

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Howard Wang, eşi ve kayınvalidesinin boğazını kesip ateş ederek öldürdü. Wang’ın kız arkadaşının da dahil olduğu olayda, ikili tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay esnasında adamın sekiz yaşındaki ikiz kızlarının da evde olduğu bildirilirken, Wang’ın geçtiğimiz yıl eşine boşanma davası açtığı ancak daha sonra davadan vazgeçtiği tespit edildi. 

Dehşete düşüren olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Walnut Creek kentinde yaşandı. Howard Wang isimli koca, eşi Linlin Guo ve kayınvalidesinin önce boğazını kesti, sonra da silahla iki el ateş ederek öldürdü.

DELİLLERİ TEMİZLEMESİNE YARDIMCI OLDU

Öte yandan Wang’ın kız arkadaşı, cinayetin ardından olay yerine gelerek delilleri temizlemesine yardımcı oldu.   

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında cinayetten kısa süre sonra tutuklanan cani koca 29 Eylül’de cezaevine gönderildi. Wang, suçlu bulunması halinde şartlı tahliye imkânı olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya. Cinayet soruşturmasında Wang’ın kız arkadaşının da suça ortak olma, hırsızlık ve delilleri yok etme suçlamalarıyla yargılanacağı kaydedildi. 

BOŞANMA DAVASINDAN VAZGEÇMİŞTİ

Mahkeme kayıtlarına göre, Howard Wang, Ocak 2024'te boşanma davası açmış, ancak aynı yılın Ağustos ayında davadan geri çekilmişti. Adamın aynı dönemde eşini öldürmekle tehdit ettiği düşünülüyor. 

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 


 

 

