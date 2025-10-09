Türkiye, Gazze’deki ortak görev gücüne mi katılıyor?

Gazze’de varılan ateşkesin ardından, İsrail, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye’nin katılımıyla öldürülen rehinelerin kalıntılarını bulmak üzere ortak bir görev gücü kurulacak.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye’nin de bu ekipte yer alacağını doğruladı. Jerusalem Post’a göre, görevin hedefi, kayıp rehinelerin cesetlerinin ve sağ kurtulanların 72 saat içinde İsrail’e geri getirilmesi.

Gerekli olması durumunda kazı ve bina yıkımı gibi işlemler için ağır iş makineleri devreye sokulacak. Türkiye, ateşkesin sağlandığı rehine anlaşmasının Mısır’da yürütülen müzakerelerinde aktif rol almıştı.

Öte yandan Fransa, ateşkesin kalıcı olması halinde Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimiyle ilgili “gündüz sonrası” planlarını görüşmek üzere Perşembe günü Paris’te bir zirve düzenleyecek. Mısır, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Türkiye ve AB temsilcilerinin katılacağı toplantıya İsrail davet edilmedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, zirveyi “İsrail’in arkasından yapılan düşmanca bir toplantı” olarak nitelendirdi.

ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ NEDİR?

Middle East Eye’ın iddiasına göre, Gazze’de “Uluslararası İstikrar Gücü” adıyla yeni bir yapı kurulması planlanıyor. İddialara göre yapı, bölgede ateşkesin korunması ve yeniden inşa sürecinin güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla oluşturulacak.

Ancak habere göre, Türkiye, Mısır ve Ürdün gibi ülkeler, bu planın İsrail’in Gazze üzerindeki kalıcı güvenlik kontrolünü ima etmesinden endişe ediyor.

Middle East Eye, "söz konusu ülkeler Trump yönetiminin planına karşılık Filistinliler lehine bazı tavizler aldı." dedi.

Gazze’nin yeniden inşa sürecinin özellikle Mısır için önemli bir ekonomik fırsat oluşturacağı ifade edilirken, Türkiye’nin de uluslararası gücün yapısına bağlı olarak Gazze’ye asker göndermeyi değerlendirdiği, ancak İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türk katılımına karşı olduğu öne sürüldü.