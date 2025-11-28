Büyükçekmece Adliyesi'nde görülen boşanma davası duruşmasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde görülen boşanma davasının ardından ortalık karıştı.

6. Aile Mahkemesi'nde Sadettin Y. (57) ile Gülten Y. (30) arasında görülen boşanma davasının duruşmasının ardından çiftin arasında adliye önünde tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

Kavga sırasında Sadettin Y.'nin kardeşi Mehmet Y., Gülten Y.'nin arkadaşı Ufuk Ü.'yü bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince kullandığı bıçakla birlikte yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SİNEM ERYILMAZ

