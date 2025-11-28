Boşanma davasının ardından ortalık karıştı! Bir kişi bıçaklandı
Büyükçekmece Adliyesi'nde görülen boşanma davası duruşmasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı.
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde boşanma davası sonrası çıkan kavgada Sadettin Y.'nin kardeşi, Gülten Y.'nin arkadaşını bıçakla yaraladı ve şüpheli yakalandı.
- Büyükçekmece Adliyesi'nde görülen boşanma davasının ardından çiftlerin yakınları arasında kavga çıktı.
- Kavga, bıçaklı saldırıya dönüşerek Sadettin Y.'nin kardeşi Mehmet Y., Gülten Y.'nin arkadaşı Ufuk Ü.'yü bacağından bıçakladı.
- Yaralı Ufuk Ü. hastaneye kaldırılırken, şüpheli Mehmet Y. olay yerinde bıçakla birlikte yakalandı.
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde görülen boşanma davasının ardından ortalık karıştı.
6. Aile Mahkemesi'nde Sadettin Y. (57) ile Gülten Y. (30) arasında görülen boşanma davasının duruşmasının ardından çiftin arasında adliye önünde tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
BİR KİŞİ BIÇAKLANDI
Kavga sırasında Sadettin Y.'nin kardeşi Mehmet Y., Gülten Y.'nin arkadaşı Ufuk Ü.'yü bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince kullandığı bıçakla birlikte yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.