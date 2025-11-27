Gümüşhane'de sokak ortasında dehşet verici bir olay yaşandı. Boşanma aşamasındaki şahsın eşine bıçaklı saldırısına çevredeki esnaf jet hızıyla yetişti. Esnaf, saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirdi.

Gümüşhane’nin Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 29 yaşındaki eşi N.K.’ye bir iş yerinin önünde aniden saldırarak bıçakla yaraladı.

Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı! Esnaftan meyve kasalı müdahale geldi

DEFALARCA BIÇAKLANDI, ESNAF YARDIMA KOŞTU

Olayı gören vatandaşlar müdahale ederek saldırganı uzaklaştırırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O.K.’nin eşine yönelik bıçaklı saldırısı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde şahsın, N.K.’nin arkadaşlarıyla konuştuğu sırada arkadan yaklaşarak aniden saldırdığı, kadını defalarca bıçakladığı ve çevredeki vatandaşların hızla müdahale ederek saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı! Esnaftan meyve kasalı müdahale geldi

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. emniyete götürülürken, yaralanan N.K. ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı! Esnaftan meyve kasalı müdahale geldi

2 çocuk annesi olduğu öğrenilen N.K.'nın tedavisinin devamı için Trabzon’a sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası