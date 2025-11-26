Gümüşhane Üniversitesi merkez yerleşkesinde yaşanan silahlı rehine olay şehirde ve üniversite camiasında büyük bir endişeye neden oldu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli bir personelin, aynı fakültede çalışan bir memuru silah zoruyla alıkoyması üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ekibi ve özel harekat timi sevk edildi.

Gümüşhane son dakika gelişmeleri kamuoyunca yakından takip ediliyor. Yaşanan olay endişeye neden olurken konuyla ilgili resmi açıklama da üniversite yönetimi tarafından duyuruldu. Vatandaşlar ise Gümüşhane Üniversitesi'nde ne oldu, ölü veya yaralı var mı merak ediyor.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ’NDE NE OLDU?



Gümüşhane Üniversitesi merkez yerleşkesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde görev yapan bir personel, aynı fakültede çalışan bir memuru silah zoruyla alıkoydu. Olay kısa sürede kampüste hareketliliğe yol açarken bölgeye emniyet ekipleri, özel harekat birimleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Fakülte çevresi güvenlik amacıyla boşaltıldı ve giriş çıkışlar kontrollü şekilde kapatıldı.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?



Rektörlük tarafından yapılan resmi açıklamada olayın kontrol altına alındığı, rehinenin sağ olarak kurtarıldığı ve herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmadığı duyuruldu. Şüpheli personelin etkisiz hale getirilmesinin ardından kampüsteki güvenlik önlemleri bir süre daha devam etti.

GÜMÜŞHANE SON DAKİKA GELİŞMELERİ



Olay sonrası hem üniversite hem de emniyet birimleri idari ve hukuki süreci başlattı. Kampüste güvenlik seviyesi geçici olarak artırıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından üniversite yönetimi, öğrencilerin ve çalışanların güvenliği için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti. Olayla ilgili detayların gün içinde netleşmesi bekleniyor.



BETÜL TOKKAN

