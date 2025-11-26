THY EuroLeague’de kritik haftaya girilirken Anadolu Efes’in deplasman performansı büyük merak uyandırıyor. Üst sıraları hedefleyen temsilcimiz, güçlü Monaco ekibiyle karşılaşacağı maç öncesi taraftarların yayın bilgisi arayışları hız kazandı.

EuroLeague’de hem sıralama hem de moral açısından önemli bir karşılaşma oynayacak olan Anadolu Efes, Fransa deplasmanında Monaco karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

MONACO-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Monaco arasındaki THY EuroLeague mücadelesi bugün oynanacak. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşma, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 21.30’da başlayacak. Zorlu mücadele Fransa’da bulunan Salle Gaston Medecin spor salonunda gerçekleşecek. Taraftarlar, temsilcimizin deplasmandaki performansını yakından izlemek için yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor.

Anadolu Efes, EuroLeague’de çıktığı son maçında Barcelona’yı 74-73 mağlup ederek önemli bir çıkış yakalamıştı. Bu galibiyet takımda moralleri yükseltirken Monaco cephesinde de LDLC ASVEL karşısında alınan 84-52’lik net galibiyet dikkat çekiyor.

MONACO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague’de heyecanla beklenen Monaco-Anadolu Efes karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyenler S Sport kanalını açarak müsabakayı izleyebilecek. Dijital platformlarda ise S Sport Plus üzerinden canlı yayın alternatifi bulunuyor.

Basketbolseverlerin sıklıkla tercih ettiği bu yayın platformları, hem maç önü değerlendirmelerini hem de karşılaşma sonrası analizleri izleme fırsatı sunuyor. Özellikle deplasman maçlarında taraftarların en çok talep ettiği yayın seçenekleri arasında yer alan S Sport, bu önemli karşılaşmayı da ekranlara taşımış olacak.

