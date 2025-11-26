İhlas Haber Ajansı
Ankara sise büründü! Fotoğraflar kartpostalları aratmadı
Ankara'nın Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.
Çankaya ilçesinin yüksek kesimleri sabah saatlerinde sise teslim oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düşerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Havadan görüntülenen sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ayrıca, Ankara'nın simge yapıları ve kuleleri sis tabakasının içinde görünürken, ortaya çıkan manzara izleyenleri mest etti.
