Ankara'nın Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

Çankaya ilçesinin yüksek kesimleri sabah saatlerinde sise teslim oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düşerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Ankara sise büründü! Fotoğraflar kartpostalları aratmadı

Havadan görüntülenen sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Ayrıca, Ankara'nın simge yapıları ve kuleleri sis tabakasının içinde görünürken, ortaya çıkan manzara izleyenleri mest etti.

SEVDA KİLİÇ

