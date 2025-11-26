Anadolu Ajansı
Suriye'de patlama meydana geldi! Çok sayıda yaralı var
Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde şiddetli bir patlama meydana geldi
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Kefertaharim beldesinde akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi; nedeni ve can kaybı bilgisi henüz netleşmedi.
Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, olayın bir cephane deposunun infilak etmesiyle bağlantılı olduğunu kaydedildi.
KAFR TAKHARİM KASABASINDA CEPHANELİK HAVAYA UÇTU
Yerel kaynaklara göre patlama, İdlib’in kuzey kırsalındaki Kafr Takharim kasabasında bulunan bir cephane deposunda gerçekleşti.
YARALILAR VAR
Patlamanın ardından Kafr Takharim semalarında duman yükselirken, yaralı sivillerin çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.
BÖLGEYE SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Patlamanın ardından sivil savunma ekipleri olay yerine yönlendirildi.
Ayrıntılar geliyor...
