Avustralya'da yapılan yeni bir araştırma, özellikle yaşlı bireylerin yalnız yemek yemesinin sağlık üzerinde kas ve kilo kaybı gibi olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. 24 farklı veri üzerinde inceleme yapan araştırmacılar yalnız sofraya oturanların daha az protein, meyve ve sebze tükettiğini ve genellikle hazır gıdalara yöneldiklerini tespit etti.

Appetite dergisinde yayımlanan çalışma, Avustralya'daki Flinders Üniversitesi’nden araştırmacıların 24 farklı veriyi incelemesiyle hazırlandı.

Bulgular, 65 yaş üstü yalnız yemek yiyenlerin daha az protein, meyve ve sebze tükettiğini; buna bağlı olarak kilo kaybı ve güçsüzlüğün daha yaygın görüldüğünü gösteriyor. Yetersiz beslenmenin özellikle kadınlarda osteoporoz riskini artırdığı belirtiliyor.

Uzmanı 65 yaş üstü bireyleri uyardı: Yalnız yemek yemek sandığınızdan daha tehlikeli

HAZIR GIDALARA 4 KAT DAHA FAZLA YÖNELİYORLAR

Veriler, yalnız yemek yiyenlerde protein alımının belirgin şekilde azaldığını; bu kişilerin hazır gıdalara yönelme olasılığının sosyal ortamda yemek yiyenlere kıyasla dört kat fazla olduğunu ortaya koydu. İsveç’te yalnız yaşayan yaşlıların hazır yemek tercih etme oranı daha yüksekken, Tayvan’da yalnız yemek yiyenlerin sebze tüketiminin de daha düşük olduğu saptandı.

Uzmanı 65 yaş üstü bireyleri uyardı: Yalnız yemek yemek sandığınızdan daha tehlikeli

YALNIZ YEMEK YEMEK ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Uzmanlara göre yalnız yemek yeme alışkanlığı kilo kaybına zemin hazırlayarak kas kaybını hızlandırıyor, bağımsız yaşamayı zorlaştırıyor ve ölüm riskini artırıyor. Buna karşılık, birisiyle birlikte yemek yemenin beslenme kalitesini yükselttiği ve ruh sağlığı üzerinde olumlu etki yaptığı vurgulanıyor.

Dailymail'in haberine göre araştırmacılar, doktorların yaşlı hastaların yeme alışkanlıklarını düzenli olarak değerlendirmesi gerektiğini, ailelerin de yalnız yaşayan yakınlarına yemekte eşlik etmesinin önem taşıdığını belirtiyor. Sosyal paylaşımın, hem fiziksel hem mental sağlık için kritik rol oynadığına dikkat çekiliyor.

ZEYNEP ERDİVANLİ

Haberle İlgili Daha Fazlası