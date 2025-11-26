Olympiakos - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?
Şampiyonlar Ligi 5. hafta heyecanı, Yunanistan’da Olympiakos ile Real Madrid arasında yaşanacak karşılaşmayla devam ediyor. Olympiakos - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi merak ediliyor.
Stadio Georgios Karaiskaki’de başlayacak maç için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Olympiakos - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?
OLYMPİAKOS – REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Olympiakos - Real Madrid maçı Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maç öncesi milli oyuncumuz Arda Güler’in sahadaki durumunu merak ediliyor.
OLYMPİAKOS – REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Stadio Georgios Karaiskaki’de oynanacak Olympiakos - Real Madrid maçı 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak. Real Madrid ligde Elche ile 2-2 berabere kalarak puan kaybını telafi etmek için deplasmanda tam saha mücadele planlıyor.
OLYMPİAKOS – REAL MADRİD MAÇINDA ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?
Xabi Alonso yönetiminde düzenli olarak ilk 11’de görev alan Arda Güler, Olympiakos karşısında da sahada yer alacak.
OLYMPİAKOS – REAL MADRİD MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Olympiakos: K. Tzolakis, Rodinei, T. Retsos, L. Pirola, F. Ortega, D. Nascimento, S. Hezze, G. Martins, Chiquinho, D. Podence, A. E. Kaabi
Real Madrid: A. Lunin, T. Alexander-Arnold, Asencio, Á. Carreras, F. Garcia, F. Valverde, E. Camavinga, J. Bellingham, A. Güler, K. Mbappé, Vinícius Jr.