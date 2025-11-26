Süper Lig’in 14. haftasında gerçekleşecek Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak merakla araştırılıyor. 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu!

Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak sorusu futbolseverlerin gündeminde! Büyük derbi için geri sayım başlarken gözler maç biletlerinin satışa çıkış tarihi ve fiyatlara çevrildi.

Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için taraftar heyecanı giderek artıyor. 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek maç öncesi, futbolseverler bilet satış tarihini merak ediyor.

Yetkililer derbi biletlerinin 26 Kasım itibariyle satışa sunulacağını duyurdu. Taraftarlar kulübün resmi kanalları üzerinden biletlerini temin edebilecek.

Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Şu an itibariyle biletler henüz satışa çıkmadı, satışların 26 Kasım bugün öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Kulüpten bilet fiyatlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fiyatların, tribün konumu ve kategoriye göre değişiklik göstereceği belirtiliyor.

BETÜL TOKKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası