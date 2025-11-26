Bursa’da çeşitli suçlardan toplam 56 yıl 10 ay 19 gün hapis cezasıyla aranan firari Y.S., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı yerde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'adam öldürmek, hakaret, infaz kurumuna yasaklı madde sokmak, kamu malına zarar verme' suçlarından toplam 56 yıl 10 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.S..'nin farklı adresler kullanarak yer değiştirdiğini belirledi.

POLİS 240 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLEDİ

Şüphelinin yakalanması için 30 ayrı iş yerine ait toplam 240 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yapılan saha ve teknik çalışmalar sonucunda Y.S.'nin Yıldırım ilçesi Namazgâh Mahallesi'nde bir adreste saklandığı tespit edildi.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Y.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

