2026 yılı için KPSS önlisans, orta öğretim ve lisans sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu haline geldi. KPSS takvimini yakından takip ediyor. İşte tüm ayrıntılar...

Milyonlarca memur adayının büyük bir merakla beklediği 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmî sınav takvimi ile belli oldu.

2026 KPSS ne zaman, başvurular başladı mı?

KPSS 2026 NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde tamamlanacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde, sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

2026 KPSS ne zaman, başvurular başladı mı?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecektir.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde KPSS Ön Lisans sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır.

2026 KPSS ne zaman, başvurular başladı mı?

KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasındadır.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026 tarihindedir.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026, KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası