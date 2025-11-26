Avrupa’ya seyahat planlayan vatandaşların merak ettiği şehirlerden biri olan Ljubljana, Pegasus uçuşlarının başlamasıyla gündeme geldi. Hem tarihi yapısı hem kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Şehre yolculuk etmek isteyenlerin vize şartları ve ülke konumu hakkında araştırmaları hız kazandı.

Orta Avrupa’nın en sakin ve en estetik başkentlerinden biri olan Ljubljana, son yıllarda turistlerin yoğun ilgi gösterdiği şehirler arasında yer alıyor. Hem konumu hem de Schengen uygulamaları nedeniyle ziyaretçilerin en çok merak ettiği sorular arasında vize durumu ve ülkenin resmi statüsü bulunuyor.

LJUBLJANA HANGİ ÜLKEDE?

Ljubljana, Slovenya’nın başkenti ve ülkenin en büyük şehridir. Orta Avrupa’da yer alan Slovenya, Adriyatik Denizi ile Alpler arasında konumlanmış olmasıyla hem tarihi hem coğrafi açıdan stratejik bir noktada bulunuyor. Ljubljana, bu coğrafyanın merkezinde yer alarak Slovenya'nın kültürel, ekonomik ve siyasi hayatının merkezidir.

Şehir, Adriyatik Denizi’nden Tuna bölgesine uzanan önemli ticaret yollarının kesişim noktasında bulunduğu için tarih boyunca pek çok uygarlığın geçiş rotasında yer aldı.

Ljubljana vize istiyor mu, hangi ülkede?

LJUBLJANA VİZE İSTİYOR MU?

Slovenya, 21 Aralık 2007 tarihinde Schengen bölgesine dahil oldu. Bu nedenle umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Ljubljana’ya seyahat ederken Schengen vizesi almaları zorunludur.

Diplomatik, hizmet ve hususi (yeşil) pasaport sahipleri ise son 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vizesiz seyahat edebilir.

Ljubljana vize istiyor mu, hangi ülkede?

LJUBLJANA NEYİ MEŞHUR, HANGİ DİL KONUŞULUYOR?

Ljubljana, özellikle Ejderha Köprüsü, Üçlü Köprü (Tromostovje), Ljubljana Kalesi ve tarihi meydanlarıyla ünlüdür. Şehrin ejderha figürü ise hem mitolojik bir kökene hem de tarihsel kaynaklara dayanır. Yunan mitolojisindeki Argonotlar’ın ejderhayı bu bölgede öldürdüğüne dair efsaneler, kentin sembolünün oluşmasında önemli rol oynar. Ayrıca şehir, sanat festivalleri, yeşil alanları ve canlı kültürüyle biliniyor.

Şehirde resmi dil Slovence’dir. Ancak İngilizce, turistik bölgelerde ve genç nüfus arasında oldukça yaygın şekilde konuşulur. Slovenya’nın eğitim seviyesi yüksek olduğu için günlük hayatta pek çok dille iletişim kurmak kolaydır. Almanca ve İtalyanca da ülkede, özellikle sınır bölgelerinde yaygın kullanılan diğer diller arasında yer alır.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası