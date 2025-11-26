Son aylarda gıda zehirlenmesi vakalarındaki dikkat çeken artış sonrasında hastane acillerinde de hareketlilik yaşandı. Acil servise başvuru sıklığının arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Ayşegül Akçebe, “Acil servise başvuru sıklığını artırmış durumda. Herkeste ‘Hocam ben zehirlendim mi?’ bu soru var. Öncelikle paniği gidermeye çalışıyoruz, bir yandan da tedavi ediyoruz" dedi.

Gıda zehirlenmeleri vakalarındaki artışlar endişeleri de genişletirken uzman isimler son aylardaki artışa dikkat çekerek önemli açıklamalar yaptı.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Alp Batuhan Öztürk ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayşegül Akçebe vatandaşların tükettikleri besinler sonrası başvurularının arttığına dikkat çekti.

Gıda zehirlenmelerindeki artış sonrası endişe de arttı

HANGİ GIDALAR ETKEN MADDESİ?

Hastaların genellikle ishal, bulantı, kusma, halsizlik şikayetiyle başvuru yaptıklarını belirten Öztürk "Özellikle yazın sıcak havalarda bekleyen yiyeceklerde görüyoruz, kışın da daha çok dışarıda satılan midye, kokoreç son zamanlarda kumpir, beklemiş pilav, makarnalar, kremalı, soslu tavuklar bizim için etken maddelerin bulaştığı ürünler” diyerek uyardı.

Acillerdeki 'zehirlenme' başvuruları sıklaştı

“HERKESTE BU SORU VAR”

Zehirlenme bulgularının birkaç gün sonra da kendini gösterebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Ayşegül Akçebe, şunu söyledi:

“Acil servise başvuru sıklığını artırmış durumda. Herkeste ‘Hocam ben zehirlendim mi?’ bu soru var. Öncelikle paniği gidermeye çalışıyoruz, bir yandan da tedavi ediyoruz"

Tavuk, salam, sosis gibi gıdalara dikkat!

“SAKATATLAR ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTA”

Akçebe şöyle uyardı: Son kullanma tarihleri geçmiş, pişirilmeleri, tüketimleri de bazen düzgün olmayabiliyor. Bugün pişirdik mesela 2 gün sonra yiyoruz, saklama şartlarımız iyi değilse özellikle et, tavuk, balıkta fazlaca zehirlenme görebiliyoruz. Özellikle midye gibi deniz ürünlerine, balıklara dikkat edilmesi lazım, sakatatlar çok önemli bir nokta. İşlenmiş gıdalar, salam, sosis gibi gıdalara da dikkat etmemiz lazım. Ne gibi hastalar dikkat etmeli; çok önemli bir konu, özellikle yaşlı, çocuk, ek hastalığı olan, immünsüpresif olan hastaların dikkat etmesi lazım. Kumpirde patatesten dolayı değil ama içinde ne var mesela; kaşar, süt ürünü, hangi şartlarda yapıldı, saklandı? İşlenmiş gıdalar; salam, sosis, ketçap, mayonez var. Bunların saklama şartları, son kullanma tarihlerinin geçip geçmediği çok önemli. Midye de bozulmaya biraz daha elverişli bir besin, yine dikkat etmemiz lazım.

Uzman isim midyelerdeki zehirlenme tehlikesine dikkat çekti

