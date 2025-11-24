Çorum Alaca ilçesinde tavuk döner yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 5 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde okuldan çıktıktan sonra tavuk döner yiyen 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

TAVUK DÖNER YEDİKTEN SONRASI ŞİKAYETLER BAŞLADI

Olay, Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (13), Ö.D.D. (13), A.M. (14), A.A. (14) ve E.G. (14) isimli 5 lise öğrencisi, okuldan ayrıldıktan sonra ilçe merkezinde bulunan bir işletmeden aldıkları tavuk döneri yedi.

5 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan öğrenciler, kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.

Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

