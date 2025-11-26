Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısında! Karar bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit suçlamasıyla 22 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın davasının ikinci celsesinde savcı, en az 5 yıl hapis cezası talep etti. Mahkemenin, bugünkü duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.
- Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle 21 Haziran'da tutuklandı.
- Hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep ediliyor.
- Davanın ikinci celsesinin görüldüğü bugün, savcı Altaylı hakkında en az 5 yıl hapis cezası talebini yineledi.
- 22 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan Fatih Altaylı hakkında bugünkü duruşmada karar verilmesi bekleniyor.
Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle 21 Haziran'da gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.
Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenmişti.
Altaylı'nın 3 Ekim'de görülen ilk duruşmasından karar çıkmamış, dava bugüne ertelenmişti.
YENİDEN HAKİM KARŞISINDA
Fatih Altaylı’nın yargılandığı davanın ikinci celsesinin görülmesine başlandı. Duruşmada hakim, celse arasında cumhuriyet savcısının mütalaasını açıkladığını belirtti.
Cumhuriyet savcısı Fatih Altaylı’nın ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması istedi.
BUGÜN KARAR BEKLENİYOR
Altaylı'nın avukatları mütalaaya karşı yazılı savunmayı mahkemeye sundu. 22 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan Fatih Altaylı hakkında bugünkü duruşmada karar verilmesi bekleniyor.