Kocaeli'de hayvancılığı desteklemek amacıyla verilen hibeli tohumların geri dönüşü herkesi memnun etti. İzmit kırsalı verimli meralara dönerken, hazır yem yerine taze ot ile hayvanlarını besleyen üreticilerin maliyetlerinde büyük düşüş oldu. Biberoğlu Mahalle Muhtarı ve keçi yetiştiricisi Ahmet Uzun, "Şu anda günlük 750-800 lira kar ediyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayvancılığı teşvik etmek amacıyla üreticilere sağladığı yüzde 75 hibeli süt otu tohumu desteği, tarlaları verimli meralara dönüştürdü. Yüksek besin değerine sahip süt otlarıyla kaplanan tarlalar, özellikle İzmit ilçesi Biberoğlu Mahallesi'ndeki üreticilerin yüzünü güldürdü. Bölgedeki keçi ve inek gibi hayvanların doğal ve dengeli beslenmesine katkı sağlayan proje, artan yem maliyetleri karşısında üreticiye nefes aldırdı.

"GÜNLÜK 800 LİRA KAR EDİYORUZ"

Biberoğlu Mahalle Muhtarı ve keçi yetiştiricisi Ahmet Uzun, sağlanan desteğin verime ve bütçeye yansımasını değerlendirdi. Tarlaların kısa sürede yeşerdiğini belirten Uzun, "Tarlamızı yaklaşık 1 ay önce ektik, şimdi yemyeşil oldu. Hayvanları burada yaydırıyoruz. Hayvanlar yedikçe tekrar çıkıyor. Bize çok faydası oluyor. Eğer bu olmasaydı günde 2-3 balya ot vermemiz gerekecekti. O da bir balya 250 lira. Şu anda 750-800 lira kar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR"

Hibe desteklerinin ekim oranlarını artırdığına dikkati çeken Uzun, "Eskiden bu tarlaların yüzde 60'ı ekilmiyordu. Bu destekler çıktıktan sonra ekim bayağı hızlandı. Hibe yüzde 75 olunca köylüler ektiler. Tohumlar da çok güzel ve kaliteli, piyasanın en iyilerinden. Bir aydır hayvanları otlatıyoruz. Nisan'ın 15'ine kadar bunu sürekli yaydıracağız. Bu bizim için çok büyük bir nimet. Ne kadar teşekkür etsek azdır."

