Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PKK) toplantıları, yurt için ve yurt dışı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında PKK toplantısı takvimde yer almadığı için gözler yılın son kritik faiz kararı için Aralık ayına çevrildi.

Ekonominin yönünü belirleyecek olan politika faiz kararının açıklanacağı tarih birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte 2026 PPK toplantı tarihi...

2025 ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantı takvimine bakıldığında; Merkez Bankası Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Son PPK toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda cari ay sonu için beklenen gecelik faiz oranı, önceki ankette yüzde 39,15 iken bu dönem yüzde 39,35 seviyesine yükseldi.

Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi, bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak kaydedildi.

SEVCAN GİRGİN

