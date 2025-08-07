Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fatih Altaylı&#039;nın YouTube kanalına erişim engeli
Fatih Altaylı, YouTube, Erişim Engeli, Cezaevinde, Haber
Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirilmesi talep edildi.

Talebi değerlendiren İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, kanala erişim engeli getirilmesine ve içeriklerin yayından kaldırılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 21 Haziran'da gözaltına alınan Altaylı, aynı suçtan tutuklanmıştı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenmişti.

Fatih Altaylı'nın yargılanmasına 3 Ekim'de başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

All of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? 2.sezon yayın tarihi araştırılıyorMarket fiyatlarını sarsıldı, bazı ürünlerin fiyatı yüzde 300 arttı! 2025'in yaz ayında etiketler bu yüzden uçtu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Fidan Suriye'de! Şara ile görüştü - GüncelHakan Fidan Suriye'de!Yüzlerce kişi hastanelik olmuştu! Döner skandalında istenen cezalar belli oldu - GüncelDöner skandalında istenen cezalar belli olduSahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu'nun sicili kabarık: 354 yıl hapisle yargılanmış! - GüncelSahte diplomacı "Ziya Hoca"nın sicili kabarık!Gündüz ayrı gece ayrı kavrulacağız! Yeni rekorlar yolda... 'Tropikal gece yaşanacak' - GüncelAsıl sıcak şimdi geliyor! Gündüz neyse de gece...İyi Partili Belediye Başkanı Bekir Torun'dan skandal provokasyon! Daha 10 işçinin acısı dinmeden hedef gösterdi: Korkup kaçtılar - Güncel10 işçinin acısı tazeyken hedef gösterdi: KaçtılarEskişehir'deki yangından kurtulan orman işçisinin o anları ortaya çıktı! Tek bir şey istedi... - GüncelOrman işçisinin kurtarıldığı anlar kamerada!
Sonraki Haber Yükleniyor...