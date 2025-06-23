Gazeteci Fatih Altaylı neden tutuklu? Son dakika detaylar merak konusu oldu

Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasıyla beraber yaşanan son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz akşam gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla beraber Fatih Altaylı hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Gündemi yakından takip edenler Fatih Altaylı neden tutuklandı, suçu ne, hangi cezaevine gönderildi? gibi sorulara cevap aramaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...

Gazeteci Fatih Altaylı, gözaltına alınıp ardından tutuklanmasının ardından araştırılan isimlerden biri oldu. Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, önceki gün tutuklandı.

Peki, Fatih Altaylı neden gözaltına alındı ve tutuklandı? İşte tüm ayrıntılar...

GAZETECİ FATİH ALTAYLI NEDEN TUTUKLU?

Soruşturma kapsamında 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde gözaltına alınan Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi.Ardından Altaylı, Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla tutuklandı.

Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından son olarak konuya ilişkin DMM'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Fatih Altaylı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandığı belirtildi.

FATİH ALTAYLI CEZAEVİNE Mİ GÖNDERİLDİ?

Fatih Altaylı adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Yazılan sevk yazısında, Altaylı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehdit suçunu oluşturduğu ve tehdit suçunun da fiili saldırı kavramına dahil olduğu belirtildi.

Tutuklama talebi sonrasında Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Fatih Altaylı'nın savcılıkta verdiği ifade ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmediğini kendisine sorulan bir anket üzerine harekete geçti; "Tanzimattan önce padişahların tahttan alındığını, günümüzde ise bunun sandık yoluyla yapıldığını" belirttiğini iddia etti.

Geçtiğimiz zamanlarda gazeteci Fatih Altaylı programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığının devamına ilişkin bir anket paylaştı. Hakkında soruşturma açılmasına neden olan "Şu an AK Parti seçmeni ve MHP seçmenin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Geçmişine bak bu milletin yakın geçmişinden de söz etmiyorum, uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman. Az buz değildir öldürülen, intihar ettirilen padişahlar... " sözleri üzerine İstanbul Başsavcılığı harekete geçti.

FATİH ALTAYLI KİMDİR?

20 Eylül 1962 yılında doğan Fatih Altaylı, Van'da doğdu. lkokul ve Ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde okuyan Altaylı, ardından Galatasaray Lisesi'nde öğrenimine devam etti. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken burayı bırakan Altaylı, Basın Yayın Yüksekokulu üzerinden devam etti. Fakat diplomasını almadan bu okuldan da ayrıldı.

FATİH ALTAYLI GAZETECİLİĞE NASIL BAŞLADI?

Fatih Altaylı gazeteciliğe ilk olarak, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başladı. Ardından Altaylı; 1986 yılında Güneş gazetesine geçti. Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü yaptı.

Güneş gazetesinin 1992 yılında kapanmasıyla işsiz kaldı. 1993 yılında özel bir radyo olan Best FM'i kurucuları arasındaydı. 1995 yılında Kanal D'de geçti ve Teke Tek programına başladı.

Hürriyet gazetesinde yazarlık yaptı. Ardından Kanal D'den ayrıldıktan sonra Show TV'ye geçti. Show TV ve Show Radyo'da radyo yayınlarını bir yıl kadar devam ettirdi. Aynı yıl içinde Show TV'nin haber editörü oldu.

Fatih Ataylı'nın 1996 yılından itibaren kariyer yolculuğu şu şekildedir;

Yıl / Dönem Kurum / Medya Görev / Pozisyon Notlar 1996 Show TV’den ayrılış — Kanal D'ye geri döndü. 1996 – 2000 Doğan Yayın Grubu / Kanal D Hürriyet Gazetesi yazarıRadyo D Genel Koordinatörü Aynı dönemde iki görev birden yürüttü. 2000 Cine5 Kanal D ile ortak yayın Ortak yayın projeleri gerçekleştirdi. 2001 Galatasaray Spor Kulübü Asbaşkan Kulüp yönetiminde aktif görev aldı. 2002 Yazı Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Kanal D haber departmanının başına geçti. 2005 Doğan Medya Grubu Ayrılış Teke Tek programı ATV’ye geçti. 2005 – 2007 Sabah Gazetesi / ATV Köşe YazarıGenel Yayın Yönetmeni Sabah’ta hem yazarlık hem yöneticilik yaptı. 2006 – 2007 TİKAD & Avrupa Gazeteciler Cemiyeti Ödül sahibi “Eğitime Katkı Onur Ödülü” aldı. 2000'ler — Kampanya Yöneticisi “Haydi Kızlar Okula”, “1 Dakika Karanlık”, “Temiz İnternet” kampanyaları. 2007 TMSF sonrası Sabah ve ATV’den ayrıldı İstifa TMSF’nin el koyması sonrası görevden ayrıldı. 2007 – 2008 Kendi internet sitesi Köşe Yazarı Yazılarına kişisel sitesinden devam etti. 2008 Kanal 1 Ana Haber Sunucusu Ana haber bültenini sundu. Ocak 2009 – Mart 2014 Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Ciner tarafından kurulan gazetede yöneticilik yaptı. 29 Mart 2014 – günümüz Habertürk Gazetesi Köşe Yazarı Genel yayın yönetmenliğinden istifa etti, köşe yazılarına devam ediyor.