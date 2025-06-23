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Gazeteci Fatih Altaylı neden tutuklu? Son dakika detaylar merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gazeteci Fatih Altaylı neden tutuklu? Son dakika detaylar merak konusu oldu
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasıyla beraber yaşanan son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz akşam gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla beraber Fatih Altaylı hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Gündemi yakından takip edenler Fatih Altaylı neden tutuklandı, suçu ne, hangi cezaevine gönderildi? gibi sorulara cevap aramaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...

Gazeteci Fatih Altaylı, gözaltına alınıp ardından tutuklanmasının ardından araştırılan isimlerden biri oldu. Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, önceki gün tutuklandı.

Peki, Fatih Altaylı neden gözaltına alındı ve tutuklandı? İşte tüm ayrıntılar...

Gazeteci Fatih Altaylı neden tutuklu? Son dakika detaylar merak konusu oldu - 1. Resim

GAZETECİ FATİH ALTAYLI NEDEN TUTUKLU?

Soruşturma kapsamında 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde gözaltına alınan Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi.Ardından Altaylı, Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla tutuklandı. 

Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından son olarak konuya ilişkin DMM'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Fatih Altaylı'nın  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandığı belirtildi.  

Gazeteci Fatih Altaylı neden tutuklu? Son dakika detaylar merak konusu oldu - 2. Resim

FATİH ALTAYLI CEZAEVİNE Mİ GÖNDERİLDİ?

Fatih Altaylı adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Yazılan sevk yazısında, Altaylı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehdit suçunu oluşturduğu ve tehdit suçunun da fiili saldırı kavramına dahil olduğu belirtildi.

Tutuklama talebi sonrasında Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Fatih Altaylı'nın savcılıkta verdiği ifade ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmediğini kendisine sorulan bir anket üzerine harekete geçti; "Tanzimattan önce padişahların tahttan alındığını, günümüzde ise bunun sandık yoluyla yapıldığını" belirttiğini iddia etti. 

Geçtiğimiz zamanlarda gazeteci Fatih Altaylı programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığının devamına ilişkin bir anket paylaştı. Hakkında soruşturma açılmasına neden olan "Şu an AK Parti seçmeni ve MHP seçmenin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Geçmişine bak bu milletin yakın geçmişinden de söz etmiyorum, uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman. Az buz değildir öldürülen, intihar ettirilen padişahlar... " sözleri üzerine İstanbul Başsavcılığı harekete geçti.

Gazeteci Fatih Altaylı neden tutuklu? Son dakika detaylar merak konusu oldu - 3. Resim

FATİH ALTAYLI KİMDİR?

20 Eylül 1962 yılında doğan Fatih Altaylı, Van'da doğdu. lkokul ve Ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde okuyan Altaylı, ardından Galatasaray Lisesi'nde öğrenimine devam etti. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken burayı bırakan Altaylı, Basın Yayın Yüksekokulu üzerinden devam etti. Fakat diplomasını almadan bu okuldan da ayrıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı neden tutuklu? Son dakika detaylar merak konusu oldu - 4. Resim

FATİH ALTAYLI GAZETECİLİĞE NASIL BAŞLADI?

Fatih Altaylı gazeteciliğe ilk olarak, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başladı. Ardından Altaylı; 1986 yılında Güneş gazetesine geçti. Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü yaptı.

Güneş gazetesinin 1992 yılında kapanmasıyla işsiz kaldı. 1993 yılında özel bir radyo olan Best FM'i kurucuları arasındaydı. 1995 yılında Kanal D'de geçti ve Teke Tek programına başladı.

Hürriyet gazetesinde yazarlık yaptı.  Ardından Kanal D'den ayrıldıktan sonra Show TV'ye geçti. Show TV ve Show Radyo'da radyo yayınlarını bir yıl kadar devam ettirdi. Aynı yıl içinde Show TV'nin haber editörü oldu.

Fatih Ataylı'nın 1996 yılından itibaren kariyer yolculuğu şu şekildedir;

Yıl / DönemKurum / MedyaGörev / PozisyonNotlar
1996Show TV’den ayrılışKanal D'ye geri döndü.
1996 – 2000Doğan Yayın Grubu / Kanal DHürriyet Gazetesi yazarıRadyo D Genel KoordinatörüAynı dönemde iki görev birden yürüttü.
2000Cine5Kanal D ile ortak yayınOrtak yayın projeleri gerçekleştirdi.
2001Galatasaray Spor KulübüAsbaşkanKulüp yönetiminde aktif görev aldı.
2002 YazıKanal DHaber Genel Yayın YönetmeniKanal D haber departmanının başına geçti.
2005Doğan Medya GrubuAyrılışTeke Tek programı ATV’ye geçti.
2005 – 2007Sabah Gazetesi / ATVKöşe YazarıGenel Yayın YönetmeniSabah’ta hem yazarlık hem yöneticilik yaptı.
2006 – 2007TİKAD & Avrupa Gazeteciler CemiyetiÖdül sahibi“Eğitime Katkı Onur Ödülü” aldı.
2000'lerKampanya Yöneticisi“Haydi Kızlar Okula”, “1 Dakika Karanlık”, “Temiz İnternet” kampanyaları.
2007TMSF sonrası Sabah ve ATV’den ayrıldıİstifaTMSF’nin el koyması sonrası görevden ayrıldı.
2007 – 2008Kendi internet sitesiKöşe YazarıYazılarına kişisel sitesinden devam etti.
2008Kanal 1Ana Haber SunucusuAna haber bültenini sundu.
Ocak 2009 – Mart 2014Habertürk GazetesiGenel Yayın YönetmeniTurgay Ciner tarafından kurulan gazetede yöneticilik yaptı.
29 Mart 2014 – günümüzHabertürk GazetesiKöşe YazarıGenel yayın yönetmenliğinden istifa etti, köşe yazılarına devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Fatih Altaylı, Hande Altaylı'yla evlidir.
Fatih Altaylı'nın Zeynep isminde bir kız çocuğu vardır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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