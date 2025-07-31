Fatih Altaylı'nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Kendisine ait Youtube kanalında 20 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenmişti.

Altaylı'nın 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

SAVUNMASINDA NE SÖYLEDİ?

Şüpheli Altaylı'nın ifadesine yer verilen iddianamede; Cumhurbaşkanına karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadı bulunmadığını, yapmış olduğu yayında Türk halkının Tanzimat'tan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında, devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını, Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirel bir tutum takınabildiğini, padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini ifade ettiğini, Cumhurbaşkanına yönelik tehdit veya tehdit algısının çıkarılacak beyanının olmadığını, herhangi bir imada bulunmadığını, sadece bilgi vermeye yönelik beyanlarının bu şekilde yansıtıldığını, bu algı bozulmasından sorumlu olmadığını, konuşmanın tamamen tarihsel olduğunu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedilmişti.