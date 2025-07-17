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Fatih Altaylı hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fatih Altaylı hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Youtube canlı yayınındaki sözleri nedeniyle "cumhurbaşkanını tehdit" suçundan iddianame düzenlendi. Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edildi.

Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalındaki söylemleri nedeniyle geçtiğimiz ay Teşvikiye'deki evinde gözaltına alınmıştı. "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Altaylı, Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Fatih Altaylı hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu - 1. Resim

5 YIL HAPİS İSTEMİ

Cumhurbaşkanını tehdit suçundan iddianame düzenlenen Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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