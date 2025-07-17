Fatih Altaylı hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Youtube canlı yayınındaki sözleri nedeniyle "cumhurbaşkanını tehdit" suçundan iddianame düzenlendi. Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edildi.
Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalındaki söylemleri nedeniyle geçtiğimiz ay Teşvikiye'deki evinde gözaltına alınmıştı. "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Altaylı, Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.
5 YIL HAPİS İSTEMİ
Cumhurbaşkanını tehdit suçundan iddianame düzenlenen Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istendi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş