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RTÜK, Fatih Altaylı'nın kanalı için harekete geçti! İzinsiz yayına uyarı süreci

Kaynak: Anadolu Ajansı
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RTÜK, Fatih Altaylı&#039;nın kanalı için harekete geçti! İzinsiz yayına uyarı süreci
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) izinsiz internet yayını nedeniyle Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına uyarı süreci başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Bu işlem, daha önce benzer durumlarda da uygulanan rutin bir idari prosedürdür. Adli gelişmelerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'nın izinsiz internet yayını yaptığı YouTube kanalı hakkında lisans başvurusu yapılması için yasal uyarı süreci başlatıldığını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla Üst Kurullarının yaptığı tebligat arasında bağ kuran yorumların yapıldığını belirtti.

RTÜK, Fatih Altaylı'nın kanalı için harekete geçti! İzinsiz yayına uyarı süreci - 1. Resim

Ebubekir Şahin, şunları kaydetti:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Altaylı'nın izinsiz internet yayını yaptığı YouTube kanalı hakkında lisans başvurusu yapılması için yasal uyarı süreci başlatılmıştır. Bu işlem, daha önce benzer durumlarda da uygulanan rutin bir idari prosedürdür. Kararın alınmasından duyurulmasına kadar geçen süreç, Üst Kurul Üyelerinin ıslak imzalarının tamamlanması, EBYS aktarımı ve birim içi onay aşamalarından oluşmakta olup adli gelişmelerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."

 ALTAYLI "CUMHURBAŞKANINI TEHDİT" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan geçtiğimiz gün tutuklanmıştı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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