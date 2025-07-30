Fatih Altaylı'nın 'Air Tractor' yalanı patladı! DMM tek tek açıkladı: 150 litre değil 3 bin 104 litre su...

Orman yangınlarında kullanılan Air Tractor uçağının 150 litre su atma kapasitesi olduğu yönündeki iddialara DMM'den yalanlama geldi. DMM, uçağın su taşıma kapasitesinin 3 bin 104 litre olduğu ifade edildi.

Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nı hedef almış, "Uçak aldık dedikleri uçaklar Air Tractor diye bir ilaçlama uçağının versiyonu. 150 litre civarı su taşıyor. 6 bidon su ne işe yarar?" ifadelerini kullanmıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya mecralarında ve yayınlarda "Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Air Tractor uçağının aslında tarımsal ilaçlama amacıyla tasarlandığı, sadece 150 litre su atma kapasitesi olduğu ve bu nedenle yangın söndürmede yetersiz kaldığı" şeklinde dile getirilen iddiaları yalanladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya mecralarında ve yayınlarda “Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Air Tractor uçağının aslında tarımsal ilaçlama amacıyla tasarlandığı, sadece 150 litre su atma kapasitesi olduğu ve bu nedenle yangın söndürmede yetersiz kaldığı” şeklinde dile getirilen iddialar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyondur.

"GÜVENİLİR VE STRATEJİK BİR ARAÇ"

Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde yer alan Air Tractor AT-802FF FireBoss modeli uçaklar, günümüzde Avrupa’da ve dünya genelinde yaygın şekilde kullanılan etkili yangın söndürme araçlarından biridir.

Uluslararası uygulamalara ve “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları” tebliğine uygun biçimde kullanılan bu uçaklar, görev tanımına göre optimize edilmiş sistemlere sahiptir.

İlk modelleri tarımsal ilaçlama amacıyla üretilmiş olan bu uçaklar, 2000’li yıllarda yapısal değişikliklere gidilerek türbin motorlu hale getirilmiş, su taşıma kapasiteleri 3 bin 104 litreye çıkarılmış ve suya iniş-kalkış yapabilen float sistemleri entegre edilmiştir.

Bu tip uçaklar, düşük irtifada hassas su bırakma yeteneği ve zorlu arazi koşullarında operasyonel kabiliyetiyle orman yangınlarına karşı mücadelede güvenilir ve stratejik bir araç olarak kabul edilmektedir.

Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşabilmesi adına yetkili kurumların açıklamalarına itibar edilmesi büyük önem arz etmektedir.