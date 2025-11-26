Los Angeles Lakers, Emirates NBA Cup’taki Los Angeles derbisinde Los Angeles Clippers’ı yenerek gruptan çıkmayı garantilerken; Wizards 14 maç sonra kazandı, Magic ise 76ers’ı yenerek üçte üç yaptı.

NBA’de Emirates NBA Cup heyecanı sürerken gecenin öne çıkan karşılaşmalarında Los Angeles Lakers, Washington Wizards ve Orlando Magic sahadan galibiyetle ayrıldı.

DERBİDE KAZANAN LAKERS

Los Angeles Lakers oyuncusu Lebron James, 25 sayılık skor katkısında bulundu

Emirates NBA Cup’ta Los Angeles Lakers, sahasında Los Angeles Clippers’ı 135-118'lik skorla yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Lakers’ta Luka Doncic 43 sayı, 13 asist ve 9 ribauntla öne çıkarken; Austin Reaves 31 sayı ve 9 ribauntla takımlarına önemli katkı sağladı. LeBron James 25, Rui Hachimura 13 sayılık skor.

Clippers’ta James Harden 29 sayı ve 9 asistle takımının en etkili oyuncusu oldu. Kawhi Leonard ve Kris Dunn 19’ar, John Collins ise 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

WİZARDS, 14 MAÇ SONRA KAZANDI

Washington Wizards, CJ McCollum’un 46 sayıyla yıldızlaştığı maçta Atlanta Hawks’ı 132-113 yenerek 14 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Washington Wizard oyuncusu CJ McCollum, 46 sayı atarak gecenin yıldızı oldu

Wizards’ta Alex Sarr 27 sayı ve 11 ribauntla “double-double” yaptı. Corey Kispert, başparmağındaki sakatlık nedeniyle oyundan çıkmadan önce 19 sayı kaydetti.

Hawks’ta Kristaps Porzingis 22, Onyeka Okongwu 20 sayı attı.

MAGIC, 76ERS’I FARKLI GEÇTİ

Orlando Magic, Anthony Black’in 31 sayıyla kariyer rekoru kırdığı karşılaşmada Philadelphia 76ers’ı 144-103 mağlup etti.

Kupada üçte üç yapan Magic’te Franz Wagner 21, Desmond Bane 15 sayı üretti. 76ers’ın en skorer ismi ise 20 sayıyla Tyrese Maxey oldu.

Maç sırasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma sonucu Magic’in oyun kurucusu Jalen Suggs, arka arkaya aldığı iki teknik faulle diskalifiye edildi.

ERENAY KOÇKAN

