Türkiye kuraklıkla mücadele ederken gözler yeniden kar yağışına çevrildi. Meteoroloji, hafta sonu başlayacak yağışlarla birlikte özellikle doğu bölgelerinde kar beklendiğini, sıcaklıkların ise bir hafta içinde 5–6 derece birden düşeceğini açıkladı.

Türkiye, son yılların en kurak günlerini yaşıyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağışsız geçen günler barajların alarm vermesine neden olurken, vatandaşlar "kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabını merak ediyor.

Yurdun batısında zaman zaman sağanak etkili olurken, doğunun birçok bölgesinde ise kar yağışı etkisini hissettirdi. Ancak son günlerde yeniden yükselen sıcaklar, beyaz örtünün kısa sürede erimesine neden oldu. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde sert bir düşüş yaşaması ve bir hafta içinde 5-6 derece birden gerilemesi bekleniyor.

ARALIK AYINDA KAR BEKLENİYOR

Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış görüleceğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde yine karla karışık yağmur ve kar yağışını hafta sonunda da göreceğiz" dedi.

Hafta sonu başlayan yağış, 1 Aralık Pazartesi de etkisini sürdürecek. Yurdun doğusunda yer yer kuvvetli kar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde paylaşılan haritaya göre; sıcaklıklar yer yer gece saatlerinde -7'ye kadar inecek.

İşte önümüzdeki günlerin hava durumu tahminleri...

