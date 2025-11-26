Gümüşhane Üniversitesi'nde görev yapan bir personel, başka bir personeli silahla rehin aldı. Bölgeye çok sayıda Özel harekat polisi gönderildi.

Gümüşhane Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.

KESKİN NİŞANCILAR ÇATILARDA

Olayın ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı olayda şahsı ikna çabalarının devam ettiği öğrenildi.

SİNEM ERYİLMAZ

