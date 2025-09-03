Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu müjdeli haberi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Uraloğlu, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaretinde, vatandaşa hizmet için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kop Tüneli inşaatının sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, gelecek sene kazı destekleme işlerinin tamamlanacağını aktardı.

BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Uraloğlu, tünel inşaatı sırasında emniyet nedeniyle mecburen yavaş ilerlediklerini vurgulayarak, "Günde 6-7 metre gidecekken, 75 santimetre ilerliyoruz. Toplamda da 4 metre farklı çalışma alanlarında. Önümüzdeki sene kazı desteğini bitireceğiz. Tünelin bir tarafından girip Erzurum tarafından çıkabileceğiz. Bir sonraki sene de inşallah orayı hizmete açacağız, hedefimiz budur." diye konuştu.

Gümüşhane'deki yol ve tünel çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşan Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatının da sürdüğünü kaydetti.

Uraloğlu, havalimanı için yaklaşık 9 milyar lira yatırım yapıldığını vurgulayarak, "Dile kolay, az paralar değil. Bunlar artık bize küçük paralar gelmeye başladı. Niye? Çünkü çok iş yapıyoruz." dedi.

Havalimanındaki teknik çalışmaları anlatan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaların hızlandırıldığını belirtti.

Bölgede yapılması planlanan ve gündeme gelen diğer projelerle ilgili istişarede bulunduklarını dile getiren Uraloğlu, talepleri belli bir öncelik sıralamasına göre değerlendirdiklerini ifade etti.

Uraloğlu, bölgeye turizm potansiyeli anlamında ciddi katkı sağlayacak Çakırgöl yolunun yapılması noktasında talepler olduğunu, yolun Gümüşhane tarafında kalan yaklaşık 60 kilometrelik bölümüyle ilgili daha önce saha çalışması yapıldığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, yolun özellikle 13 kilometrelik bölümde yapılması gereken çalışmaları destekleyeceklerini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, kentteki temasları kapsamında Vali Aydın Baruş'u, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i ve MHP İl Başkanı Mete Kaya'yı da ziyaret etti.