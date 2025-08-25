Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Uraloğlu'na 9 bin 267 liralık aşırı hız cezası! "Kendimi ihbar etmiş oldum"

Bakan Uraloğlu'na 9 bin 267 liralık aşırı hız cezası! "Kendimi ihbar etmiş oldum"

Bakan Uraloğlu&#039;na 9 bin 267 liralık aşırı hız cezası! &quot;Kendimi ihbar etmiş oldum&quot;
Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası" başlığıyla, otomobil kullandığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Aracıyla 225 kilometre hız yaptığı tespit edilen Uraloğlu'na 9 bin 267 liralık ceza kesildi. Ceza makbuzunu yayınlayan Bakan Uraloğlu, "Kendimi ihbar etmiş oldum" dedi.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlusosyal medya hesabı üzerinden Ankara - Niğde Otoyolu'nda otomobilin direksiyonuna geçtiği bir video paylaştı. Ardından bir paylaşım daha yapan Uraloğlu, direksiyona geçtiği sırada hız sınırını aştığını ve jandarma tarafından gerekli cezai işlemin uygulandığını açıklayarak, ceza tutanağını paylaştı.

Uraloğlu'na aşırı hız yaptığından dolayı 9 bin 267 liralık ceza kesildi.

Bakan Uraloğlu'na 9 bin 267 liralık aşırı hız cezası!

"KENDİMİİHBAR ETMİŞ OLDUM"

Uraloğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum.

Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.

Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

