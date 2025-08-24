Bakan Uraloğlu açıkladı: Tam 8 ilde gerçekleşti! 370 kilometre...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet konutlarına güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması amacıyla başlatılan yol yapım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

23 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen afet konutlarına erişimi sağlayacak yolların büyük bölümünün tamamlandığını bildiren Uraloğlu, 32 farklı lokasyonda 78 bin 290 konut için 36 milyar liralık proje bedeli ile toplam 370,5 kilometrelik deprem konut yolunu projelendirdiklerini aktardı.

Uraloğlu, bugüne kadar 23 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "8 ilde bugüne kadar 237,4 kilometrelik deprem konutları bağlantı ve imar yolunu tamamlayarak trafiğe açtık, 133,1 kilometrelik yolda ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapımı devam eden konutlar ile eş zamanlı olarak yollarımızı da hizmete açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

YOL AĞININ YÜZDE 98'İ ETKİLENMEDİ

Yapımı tamamlanan ve devam eden kesimler hakkında da bilgi veren Uraloğlu, Osmaniye'de 42,4 kilometrelik yolun 23,4 kilometresinin, Hatay'da 117,8 kilometrelik yolun 86,9 kilometresinin, Kahramanmaraş'ta ise 42 kilometrelik yolun 23,9 kilometresinin tamamlandığını belirtti.

Uraloğlu, Malatya'da 45,4 kilometrelik deprem konut yolunun 36,5 kilometresinin, Şanlıurfa'da 53,1 kilometrelik yolun 21 kilometresinin, Diyarbakır'da 55,5 kilometrelik yolun 40,4 kilometresinin, Kilis'te 7,6 kilometrelik kesimin 5,3 kilometresinin hizmete alındığını, Adana'daki 6,7 kilometrelik kesimde ise çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Deprem bölgesinde yer alan 9 bin 176 kilometrelik yol ağının yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kesimde hasar meydana geldiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"11 ilimizdeki yol ağının yüzde 98'i depremden etkilenmedi. Hasar gören kesimleri ise hızla onardık. Yapılan yatırımlar sayesinde bölgedeki kara yolu ulaşımı yeniden güvenli, hızlı ve konforlu hale getirildi."