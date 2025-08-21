Türk dünyasını birleştirecek proje! Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun kilit parçasını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin Doğu Anadolu'sunu Kafkaslar'a ve ötesine bağlayacak dev demiryolu projesi hakkında önemli ifadelerde bulundu.

Iğdır'da düzenlenen Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Uraloğlu, projenin Türk dünyasını birleştirecek stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

"TÜRK DÜNYASINI BİRLEŞTİRECEK"

Yeni demiryolu hattının Kars'tan başlayarak Tuzluca, Iğdır, Aralık ve Dilucu sınır kapısı üzerinden Nahçıvan'a, oradan da Zengezur Koridoru ile Azerbaycan'a ulaşacağını belirten Uraloğlu, "Bu koridor Türk dünyasına daha kestirme ve daha güvenli bir yol sağlayacak" dedi.

2.4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Projenin 2.4 milyar dolar bütçesiyle Türkiye'nin en iddialı altyapı yatırımlarından biri olacağını ifade eden Uraloğlu, 43 kilometrelik hattın çift raylı sistemle inşa edileceğini ve yılda 5.5 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacağını açıkladı. Trenlerin 160 km/s hızla seyredeceğini, ancak asıl odak noktasının yük taşımacılığı ve ticaret olacağını vurguladı.

4-5 YILDA TAMAMLANACAK

Projenin finansmanı için dış kredi anlaşmalarının imzalandığını belirten Uraloğlu, inşaat sürecinin 4-5 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Türkiye'den iki güçlü firmanın oluşturduğu konsorsiyumun, köprüler, viyadükler ve tüneller de dahil olmak üzere kapsamlı bir altyapı inşa edeceğini ifade etti.

BÖLGEYE EKONOMİK CANLILIK GETİRECEK

Projenin lojistik merkezleri ve üretim bölgeleriyle bölgede istihdam fırsatları oluşturacağını vurgulayan Uraloğlu, "Amacımız sadece yük taşımak değil, aynı zamanda bu güzergahta üretim merkezleri ve lojistik üsler kurmak. Bu proje, Türk dünyasının ekonomik entegrasyonuna büyük katkı sağlayacak" dedi.

JEOPOLİTİK ÖNEMİ BÜYÜK

Zengezur Koridoru'nun Türkiye'nin Doğu'ya açılan kapısı olarak hem bölgesel ticareti canlandıracağını hem de jeopolitik önemini artıracağını ifade eden Uraloğlu, projenin Çin'den Londra'ya uzanan Orta Koridor'un kritik bir parçası olacağını sözlerine ekledi.