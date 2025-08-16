Bir kente havalimanı müjdesi! Bakan Uraloğlu açılış için tarih verdi

Sivas'ta katıldığı törenin ardından Yozgat'a geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada önemli açıklamalarda bulundu. Havalimanı inşaatını ziyaret eden ve gelinen aşama hakkında bilgi alan Uraloğlu, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ifade etti.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Uraloğlu, altyapı işlerinin neredeyse bitirildiğini vurgulayarak, "Şu an üstyapı çalışmalarında ciddi bir ilerleme kaydedildi. Havalimanını en geç 2026 yılının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

"TERMİNAL YILDA 2 MİLYON YOLCUYA HİZMET EDECEK"

Çalışmalarda sonlara yaklaşıldığını ifade eden Uraloğlu, "Zaman zaman öngörmediğimiz bazı problemlerle burada karşılaştık. Hiç suyun olmadığını düşündüğümüz zeminde bazı problemlerle karşılaştık. Onların çözülmesi belli bir zaman aldı. Bu zaman diliminde aynı zamanda yolumuzu hem Akdağmadeni yoluna, Sorgun yoluna, hem de Alaca yoluna bağlayacak olan, yolu bitirerek onu hizmete açmış olduk" dedi.

Uraloğlu, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Havaalanıyla ilgili şöyle bir bilgi verecek olursak, 2 bin 600 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pist inşaatı. Bunu bitirdik. Yani geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanı. Yine etrafta yaklaşık 10 kilometrelik servis güvenlik yolunu bitirmiş olduk. Elbette kullanıma açmış olduk. Yine apronda 300 metreye 120 metrelik bir apron bitirdik. Aynı şekilde uçakların taksi yolu dediğimiz terminale yaklaşım yolları 265 metrelik bir yolunu beraberinde bitirmiş olduk. Onun haricinde burada yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek yirmi bin metrekarelik bir terminal alanının hali hazırda içerisindeyiz. Burada çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunu yılsonuna kadar çatısını kapatacağız ve çalışmalarımızı kış şartlarında da içerisinde devam ettireceğiz."

TAMAMEN MODERN YAPILARLA DONATILACAK

Toplam 32 bin metrekare kapalı alan elde edileceğini söyleyen Uraloğlu, "Güç merkezlerinden, teknik merkezlerine, güvenlik binalarına kadar, IRF binalarına kadar yangın söndürme araçlarının bulunacağı binalara kadar yaklaşık 500-600 civarında araca hizmet edecek bir otopark ve tamamen modern yapılarla donatılmış bir havaalanını biz bitireceğiz. Gerçekten şöyle kabaca bir baktığımızda kalite noktasında arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.