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Yozgat'ta vahşet! Muhtar ve oğlunu köyün ortasında katletti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yozgat&#039;ta vahşet! Muhtar ve oğlunu köyün ortasında katletti
Yozgat, Sarıkaya, Köy, Kavga, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyünde husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada köy muhtarı ile oğlu hayatını kaybetti, diğer oğlu ise ağır yaralandı. Tüfekle katliam yapan zanlı gözaltına alındı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çıkan silahlı kavgada muhtar ile oğlu öldü.

İddiaya göre Bağlıca köyünde aralarında husumet olduğu öğrenilen köy muhtarı Y.A. ile Y.E.E. arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Y.E.E. tüfekle köy muhtarı Y. A. ile oğulları A.A. ve K.A'ya ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ta vahşet! Muhtar ve oğlunu köyün ortasında katletti - 1. Resim

MUHTAR VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, muhtar Y.A. ile oğlu A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ağır yaralanan K.A. ise ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan zanlı Y.E.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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