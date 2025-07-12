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Konya'da silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Konya&#039;da silahlı saldırı: 2 kişi öldü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'nın Ereğli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi 93243 Sokak'ta silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerde hareketsiz yatan Yılmaz K. ile Mustafa K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Yılmaz K. ile Mustafa K'nin cenazeleri, hastane morguna götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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