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Silahlı saldırıya uğramıştı! Bacaklarından vurulan Yasin Örçen hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Silahlı saldırıya uğramıştı! Bacaklarından vurulan Yasin Örçen hayatını kaybetti
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de 4 gün önce silahlı saldırıya uğrayan 39 yaşındaki Yasin Örçen hastaneye kaldırılmıştı. Bacaklarından vurulan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, 4 Temmuz'da  Başiskele ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkisinde meydana geldi. B.K. isimli şahıs bilinmeyen nedenle eline aldığı tüfekle Yasin Örçen'e ateş açtı.

Silahlı saldırıya uğramıştı! Bacaklarından vurulan Yasin Örçen hayatını kaybetti - 1. Resim

BACAKLARINDAN VURULDU

Örçen bacaklarından yaralanırken, B.K. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz adam 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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