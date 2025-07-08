Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sinop'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü

Sinop'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sinop&#039;ta silahlı kavga: 1 kişi öldü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Akbel köyünde Murat Dal ile Ş.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ş.K., Dal'a av tüfeğiyle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Dal, Durağan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dal, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Dal'ın cenazesinin yarın Akbel köyünde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili Ş.K. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Rusya, Batı yaptırımlarını deliyor! Altın ve kripto ile finansal değişim...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tokat'ta kanyondaki şelaleden düşen kişi feci şekilde can verdi - 3. SayfaTokat'ta kanyondaki şelaleden düşen kişi feci şekilde can verdiMuğla'daki aile cinayeti sonuçlandı! Oğlunu katleden baba tutuklandı - 3. SayfaMuğla'da oğlunu katleden baba tutuklandı!Yayla dönüşü bir aile faciayı yaşadı! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaYayla dönüşü bir aile faciayı yaşadı! Ölü ve yaralılar varÇanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı - 3. SayfaÇanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandıGirdiği havuzdan cansız bedeni çıktı! Yaptığı hareket sonu oldu - 3. SayfaGirdiği havuzdan cansız bedeni çıktı!İddia üzerine ölüme atlayan gençten acı haber! 4 gün sonra cesedine ulaşıldı - 3. Sayfaİddia üzerine ölüme atlayan gençten acı haber!
Sonraki Haber Yükleniyor...